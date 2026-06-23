به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالی که بیش از سه ماه از آغاز سال ۱۴۰۵ و اجرای مصوبه افزایش دستمزد کارگران می‌گذرد، شرکت مخابرات ایران همچنان از پرداخت مابه‌التفاوت حقوق فروردین‌ماه کارگزاران مخابرات روستایی خودداری کرده است؛ موضوعی که موجی از نارضایتی را در میان این قشر روستایی و کم‌درآمد به وجود آورده است.

جمال مُلّا (نماینده جامعه کارگزاران مخابرات روستایی) در گفتگو با ایلنا، با تشریح جزئیات این مشکل اظهار داشت: «بر اساس گزارش‌های متعددی که از کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور دریافت کرده‌ایم، حقوق فروردین‌ماه ۱۴۰۵ همکاران ما متأسفانه بر مبنای دستمزد سال ۱۴۰۴ پرداخت شده است. با وجود گذشت چندین ماه از سال جدید، مطالبات قانونی ناشی از افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ هنوز به حساب کارکنان واریز نشده و این تعلل طولانی‌مدت به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.»

بحران معیشت کارگران روستایی در سایه تورم

این فعال کارگری با اشاره به فشارهای شدید اقتصادی حاکم بر زندگی کارگران، به ایلنا گفت: «در شرایطی که تورم و افزایش بی‌سابقه هزینه‌های زندگی، معیشت خانواده‌های کارگری را با بحران مواجه کرده، نگه داشتن مطالبات مزدی کارکنان برای ماه‌های متوالی به هیچ وجه قابل توجیه نیست. این رفتار در قبال نیروهایی صورت می‌گیرد که سال‌هاست بدون وقفه و در سخت‌ترین شرایط، وظیفه ارائه خدمات ارتباطی در روستاها و مناطق محروم کشور را بر عهده دارند و نقش مهمی در پایداری شبکه ارتباطی کشور ایفا می‌کنند.»

سکوت مدیران مخابرات

ملا در ادامه با انتقاد از عملکرد و رویه سکوت مسئولان شرکت مخابرات تصریح کرد: «این تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات مزدی در حالی ادامه دارد که بسیاری از کارگزاران معتقدند شرکت مخابرات ایران در قبال حقوق قانونی نیروی انسانی خود مسئولیت‌پذیری لازم را نشان نداده است. متأسفانه مدیران این مجموعه تاکنون هیچ توضیح شفاف، روشن و قانع‌کننده‌ای درباره علت این تأخیر یا زمان دقیق پرداخت این معوقات به جامعه کارگزاران ارائه نکرده‌اند و همین بی‌پاسخ گذاشتن مطالبات، دغدغه‌های همکاران ما را بیشتر کرده است.»

مطالبات صنف و ضرورت ورود نهادهای نظارتی

نماینده جامعه کارگزاران مخابرات روستایی در پایان گفتگو با ایلنا، به تشریح خواسته‌های صریح این صنف پرداخت و افزود: «خواست فوری و مدون ما از مدیرعامل و هیأت‌مدیره شرکت مخابرات ایران این است که به جای سکوت و تعلل، فوراً نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق فروردین‌ماه اقدام کرده و زمان‌بندی مشخصی برای تسویه کامل مطالبات کارکنان اعلام کنند. برای ما این پرسش جدی مطرح است که چرا مطالبات قانونی کارکنانی که بار اصلی خدمات ارتباطی در مناطق روستایی کشور را بر دوش دارند، باید ماه‌ها در انتظار پرداخت باقی بماند؟»

وی تأکید کرد: «اکنون انتظار جدی می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نهادهای نظارتی و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با ورود قاطع به این موضوع، نسبت به احقاق حقوق قانونی کارگزاران مخابرات روستایی اقدام کرده و به این بلاتکلیفی چندماهه پایان دهند.»

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