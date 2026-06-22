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واریز حقوق خرداد آخرین گروه بازنشستگان کشوری

واریز حقوق خرداد آخرین گروه بازنشستگان کشوری
کد خبر : 1802821
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واریز حقوق حدود ۵۰ هزار نفر از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران باقیمانده امروز انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، از قرار، اعتبار حقوق خردادماه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری به بانک صادرات پرداخت شده است. 

در عین حال، به دلیل بروز اختلال در سیستم بانکی، پیامک‌های مربوط به واریز حقوق برای برخی از مشمولان ارسال نشده است. 

پیگیری‌های ایلنا نشان می‌دهد واریز حقوق گروه باقیمانده بازنشستگان کشوری که تعداد آن‌ها حدود ۵۰ هزار نفر برآورد می‌شود،  امروز (دوشنبه، اول تیرماه) انجام خواهد شد.

 

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