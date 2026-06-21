مستمری خردادماه برای برخی بازنشستگان کشوری واریز نشد!

برخی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری به ایلنا اطلاع دادند که حقوق بازنشستگی خردادماه برخلاف ادعای مدیران این صندوق هنوز برای تعدادی از بازنشستگان واریز نشده است.

بازنشستگان می‌گویند در تماس با روابط عمومی صندوق پاسخ شنیده‌اند که مشکل از بانک عامل (صادرات) است وعدم واریز حقوق برای بخش محدودی از بازنشستگان کشور،ی ناشی از نقص در عملکرد این بانک است.

در مقابل بانک صادرات نیز مدعی است مشکل‌ عدم واریز حقوق برای برخی از بازنشستگان، از خود صندوق بازنشستگان کشوری است.

ایلنا کماکان پیگیر چرایی‌ عدم واریز حقوق خرداد برای برخی بازنشستگان دولت است.

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