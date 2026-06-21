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مستمری خردادماه برای برخی بازنشستگان کشوری واریز نشد!

مستمری خردادماه برای برخی بازنشستگان کشوری واریز نشد!
کد خبر : 1802256
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حقوق خرداد برای برخی بازنشستگان صندوق کشوری واریز نشده است؛ این در حالیست که روز گذشته (سی خرداد) روابط عمومی صندوق کشوری طی اطلاعیه‌ای، از پایان واریز حقوق خرداد بازنشستگان خبر داد.

برخی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری به ایلنا اطلاع دادند که حقوق بازنشستگی خردادماه برخلاف ادعای مدیران این صندوق هنوز برای تعدادی از بازنشستگان واریز نشده است. 

بازنشستگان می‌گویند در تماس با روابط عمومی صندوق پاسخ شنیده‌اند که مشکل از بانک عامل (صادرات) است وعدم واریز حقوق برای بخش محدودی از بازنشستگان کشور،ی ناشی از نقص در عملکرد این بانک است. 

در مقابل بانک صادرات نیز مدعی است مشکل‌ عدم واریز حقوق برای برخی از بازنشستگان، از خود صندوق بازنشستگان کشوری است. 

ایلنا کماکان پیگیر چرایی‌ عدم واریز حقوق خرداد برای برخی بازنشستگان دولت است.

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