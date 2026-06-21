به گزارش خبرنگار ایلنا، شرکت سکوسازی ایران صدرا که در استان بوشهر واقع شده است، حدود ۴۰۰ کارگر دارد. از صبح امروز ۳۱خردادماه امسال، حدود ۵۰ نفر از این کارگران پس از اتمام قرارداد کاری خود بیکار شده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، شرکت ایران صدرای منطقه جنوب یکی از واحدهای مطرح در حوزه ساخت و تعمیر کشتی و اجرای سکوهای نفت و گاز است که فعالیت خود را از سال ۱۳۴۷ آغاز کرده است. با این حال، کارگران تعدیل‌شده عمدتاً از نیروهای باتجربه این شرکت با ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه کار هستند که از صبح امروز (۳۱ خردادماه) با دستور کارفرما اجازه ورود به محل کار خود را پیدا نکرده‌اند.

یکی از کارگران این شرکت گفت: «باقی کارگران نیز نسبت به امنیت شغلی خود نگران هستند و از بیکار شدن می‌ترسند. در میان کارگران تعدیل‌شده، افرادی با حدود ۲۰ سال سابقه کار وجود دارند که در آستانه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور قرار دارند و بیکاری می‌تواند امکان بازنشستگی زودهنگام را از آن‌ها بگیرد.»

به گفته این کارگر، در ابتدای سال جاری نیز حدود ۱۲۰ کارگر سکوسازی صدرا بیکار شده بودند که با ورود برخی مسئولان استانی، همه آن‌ها در تاریخ ۱۰ اردیبهشت‌ماه به کار سابق خود بازگشتند.

وی همچنین افزود: «کارگرانی که بیکار شده‌اند هنوز نیمی از دستمزد اردیبهشت‌ماه و سنوات پایان کار خود را دریافت نکرده‌اند. وضعیت دریافت بیمه بیکاری نیز مشخص نیست و از سوی دیگر حق بیمه کارگران تنها تا فروردین‌ماه به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شده است.»

به گفته او، با وجود اطلاع مسئولان کارگری شهرستان از موضوع تعدیل ۵۰ نفر از کارگران شرکت سکوسازی صدرا، تاکنون اقدام قاطعی در این زمینه انجام نشده است و کارگران امیدوارند با ورود به‌موقع مسئولان، امکان بازگشت آن‌ها به کار فراهم شود.

یکی دیگر از کارگران این مجموعه صنعتی درباره شرایط کنونی شرکت گفت: «شرکت ایران صدرای منطقه جنوب از چند سال پیش با مشکلات مالی مواجه شده است. این شرکت بابت اجرای پروژه‌ها و ارائه خدمات، مطالباتی از شرکت‌های مختلف دارد که‌ عدم وصول آن‌ها، موجب بروز اختلال در روند کار، تولید و پرداخت حقوق کارگران شده است.»

به گفته کارگران، شرکت صدرای منطقه جنوب با یک شرکت دیگر ادغام شده و هم‌اکنون با نام «صدرا انرژی» فعالیت می‌کند. آن‌ها می‌گویند این شرکت برای تأمین منابع مالی و پرداخت حقوق کارکنان، پیشتر در برخی موارد ناچار به فروش بخشی از دارایی‌ها و تجهیزات خود شده است.

کارگران در پایان، با اشاره به اطلاع مسئولان از مشکلات موجود و مراجعات متعدد به نهادهای مربوطه، ابراز امیدواری کردند که با حمایت دولت و مسئولان، مشکلات این واحد صنعتی برطرف شده و کارگران تعدیل‌شده به محل کار خود بازگردند.

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