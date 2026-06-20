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رئیس مرکز بازرسی و ارزیابی وزارت کار در کردستان:

کاهش بیکاری با توسعه زیرساخت‌های مهارت‌آموزی

کاهش بیکاری با توسعه زیرساخت‌های مهارت‌آموزی
کد خبر : 1801766
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سجاد سنگسری در بازدید از مراکز مهارت آموزی سنندج، بر ضرورت توسعه مهارت‌آموزی به عنوان راهبردی اساسی برای تحقق اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری در استان کردستان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر نقش کلیدی مهارت‌آموزی در ایجاد اشتغال پایدار، توسعه و به‌روزرسانی زیرساخت‌های آموزشی را از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه عنوان کرد. 

سجاد سنگسری، رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای شهید ورمقانی شهرستان سنندج، بر ضرورت توسعه مهارت‌آموزی به عنوان راهبردی اساسی برای تحقق اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری در استان کردستان تأکید کرد. 

وی در این بازدید میدانی که با هدف بررسی وضعیت آموزشی و زیرساختی این مرکز صورت گرفت، با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه جوانان کردستان، نقش آموزش‌های مهارتی را در توانمندسازی نیروی کار استان، کلیدی و راهبردی خواند. 

سنگسری با تأکید بر اینکه توسعه مهارت‌آموزی باید مبتنی بر نیازسنجی بازار کار منطقه باشد، اظهار کرد: اولویت اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، تجهیز و به‌روزرسانی زیرساخت‌های آموزشی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و متناسب با نیازهای بازار کار است. 

رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آسیب‌های وارده به برخی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در جریان جنگ تحمیلی سوم، بر تسریع روند بازسازی، مقاوم‌سازی و نوسازی این مراکز تأکید کرد و خواستار تخصیص اعتبارات لازم برای جبران خسارات وارده و ارتقای استانداردهای آموزشی شد. 

سنگسری خاطرنشان کرد: با وجود تمامی محدودیت‌ها و خسارات زیرساختی، اراده‌ای راسخ برای تداوم آموزش‌های مهارتی در کشور وجود دارد و دولت با هدف شکوفایی اقتصادی، حمایت‌های ویژه‌ای از توسعه مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای در استان کردستان خواهد داشت. 

در این بازدید، برهان صلواتی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان و سیدعلی علوی، مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان کردستان، مشاور وزیر را همراهی کردند. همچنین سیدعلی علوی، مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان کردستان، گزارشی از وضعیت فعلی مراکز آموزشی و اقدامات انجام شده در راستای تجهیز کارگاه‌های تخصصی ارائه کرد.

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