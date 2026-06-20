معاون توسعه و منابع صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد:
پایان فرآیند واریز حقوق بازنشستگان کشوری
معاون صندوق بازنشستگی کشوری در گفتگویی از پایان واریز حقوق تمامی بازنشستگان و ذی نفعان این صندوق تا پایان روز جمعه گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا، معاون توسعه و منابع صندوق کشوری از آغاز فرآیند پرداخت حقوق خردادماه بازنشستگان و وظیفهبگیران این صندوق از روز پنج شنبه تا پایان جمعه خبر داد و تاکید کرد: با هماهنگیهای صورت گرفته، تمامی واریزیها تا ظهر جمعه (۲۹ خردادماه) تکمیل شده است.
حشمتالله سلیمانی با اعلام این خبر اظهار داشت: «با پیگیریهای مستمر انجام شده و هماهنگیهای لازم با سازمان برنامه و بودجه و همچنین خزانهداری کل کشور، منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت حقوق خردادماه تأمین شده است.»
وی افزود: «فرآیند واریز حقوق و مزایای بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از بازنشستگان و وظیفهبگیران صندوق بازنشستگی کشوری از امشب (پنجشنبه ۲۸ خردادماه)، در سراسر کشور آغاز شده است.»
معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری خاطرنشان کرد: «بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، تمامی حقوقبگیران تا جمعه (۲۹خردادماه)، مبالغ حقوق خرداد خود را دریافت کردند.»
سلیمانی در پایان بر تعهد صندوق بازنشستگی کشوری برای پرداخت بهموقع حقوق پیشکسوتان این صندوق تأکید کرد.