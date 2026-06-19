۳ میلیون هزینه برای تزریق یک سرم!/ کارگران روزمزد شهرستان جالق: امکانات درمانی نداریم

جوانان کارگر شهرستان جالق در استان سیستان و بلوچستان در تماس با خبرنگار ایلنا، از کمبود خدمات درمانی در این شهرستان انتقاد کردند.

این کارگران می‌گویند: شهرستان جالق با حدود ۳۰ هزار نفر جمعیت و ده‌ها روستا و آبادی اطراف، از کمبود شدید امکانات درمانی رنج می‌برد و بسیاری از ساکنان این منطقه برای دریافت ساده‌ترین خدمات پزشکی ناچارند مسافت طولانی تا شهرستان سراوان را طی کنند.

«بیشتر جوانان شهرستان جالق، کارگر روزمزد، کشاورز یا کارگر غیررسمی هستند که منبع درآمد چندانی ندارند» یکی از ساکنان این منطقه با بیان این مطلب افزود: در این شهرستان، پزشک متخصص و کادر درمانی نداریم؛ بیمارستان و کلینیک مجهز هم نداریم. این مشکل سالهاست ادامه دارد. همچنین داروهای بسیاری در این شهرستان نیست و مردم برای تهیه آن‌ها به دردسر می‌افتند.

این کارگر روزمزد که مدتهاست بیکار است و فرصتی برای نان درآوردن نداشته؛ می‌گوید: چند روز پیش، همسر باردارم نیاز به تزریق سرم داشت؛ در درمانگاه شهرستان جالق سرم نبود؛ مجبور شدیم به سراوان برویم که رفت و برگشت و تزریق سرم، حدود ۳ میلیون تومان برایمان هزینه داشت.

او اضافه کرد: انتظار داریم مسئولان به فکر تامین نیازهای درمانی برای این شهرستان محروم باشند؛ توقع داریم دارو، مراکز درمانی مجهز و پزشکان متخصص، برای این مردم زحمتکش فراهم کنند…

انتهای پیام/