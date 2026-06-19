خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واریز حقوق بازنشستگان لشکری باز هم با بدعهدی

واریز حقوق بازنشستگان لشکری باز هم با بدعهدی
کد خبر : 1801189
لینک کوتاه کپی شد.

انتظار بازنشستگان این بود بعد از گذشت سه ماه از سال، ۶۰۰ هزار تومان مابه التفاوت فوق العاده خاص به همراه ۲ ماه معوقه واریز شود اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

بازنشستگان لشکری در تماس با ایلنا اعلام کردند: عصر روز گذشته، حقوق خرداد ماه بازنشستگان و مستمری بگیران نیروهای مسلح واریز شد.

 انتظار بازنشستگان این بود بعد از گذشت سه ماه از سال، ۶۰۰ هزار تومان مابه التفاوت فوق العاده خاص به همراه ۲ ماه معوقه واریز شود اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

این بازنشستگان افزودند: بازنشستگان نیروهای مسلح در مجموع یک میلیون و هشتصد هزار تومان از دولت طلب دارند که تا این لحظه پرداخت نشده است. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی