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کارگری



مستمری بگیران ۲۹ / ۰۳ / ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۷:۰۶

واریز حقوق بازنشستگان لشکری باز هم با بدعهدی

انتظار بازنشستگان این بود بعد از گذشت سه ماه از سال، ۶۰۰ هزار تومان مابه التفاوت فوق العاده خاص به همراه ۲ ماه معوقه واریز شود اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.