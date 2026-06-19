واریز حقوق بازنشستگان لشکری باز هم با بدعهدی
انتظار بازنشستگان این بود بعد از گذشت سه ماه از سال، ۶۰۰ هزار تومان مابه التفاوت فوق العاده خاص به همراه ۲ ماه معوقه واریز شود اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
بازنشستگان لشکری در تماس با ایلنا اعلام کردند: عصر روز گذشته، حقوق خرداد ماه بازنشستگان و مستمری بگیران نیروهای مسلح واریز شد.
انتظار بازنشستگان این بود بعد از گذشت سه ماه از سال، ۶۰۰ هزار تومان مابه التفاوت فوق العاده خاص به همراه ۲ ماه معوقه واریز شود اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
این بازنشستگان افزودند: بازنشستگان نیروهای مسلح در مجموع یک میلیون و هشتصد هزار تومان از دولت طلب دارند که تا این لحظه پرداخت نشده است.