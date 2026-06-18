حسن صادقی: درمان تأمین اجتماعی نیازمند اصلاحات است/ هیچ کارگری نباید از درمان رایگان محروم بماند
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و قائممقام خانه کارگر کشور با تأکید بر ضرورت برقراری عدالت درمانی، پایداری مالی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی تأمین اجتماعی گفت: باید بررسی کنیم که آیا نظام درمانی تأمین اجتماعی آمادگی عبور از چالشهای امروز و پاسخگویی به نیازهای ۱۰ سال آینده را دارد یا خیر.
به گزارش ایلنا، حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و قائممقام خانه کارگر کشور، امروز (پنجشنبه) در نشست کشوری کمیته درمان که با حضور معاون و مدیرکل درمان سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان تشکلهای کارگری سراسر کشور در بیمارستان لبافینژاد برگزار شد، بر ضرورت حرکت نظام درمانی تأمین اجتماعی به سمت پایداری مالی، عدالت درمانی و ارتقای کیفیت خدمات تأکید کرد.
وی درمان را ملموسترین خدمت سازمان تأمین اجتماعی به کارگران، بازنشستگان و خانوادههای آنان دانست و گفت: هرگونه کاستی در این حوزه، بازخورد منفی گستردهای در میان جامعه هدف این سازمان به همراه خواهد داشت.
صادقی با طرح این پرسش که «آیا درمان تأمین اجتماعی آمادگی عبور از چالشهای امروز و پاسخگویی به نیازهای ۱۰ سال آینده را دارد؟» افزود: برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید چالشها را شناسایی و سپس راهکارهای مناسب را تدوین کنیم.
وی یکی از مهمترین چالشهای موجود را نابرابری در توزیع زیرساختهای درمانی عنوان کرد و گفت: در حالی که برخی استانها دارای چندین بیمارستان تأمین اجتماعی هستند، در برخی استانها حتی یک بیمارستان نیز وجود ندارد و بیماران ناچارند برای دریافت خدمات به استانهای دیگر مراجعه کنند. همچنین در برخی استانهای صنعتی، توسعه زیرساختهای درمانی متناسب با رشد صنعت و افزایش جمعیت کارگری نبوده است.
قائممقام خانه کارگر کشور تأکید کرد: مطالبه جامعه کارگری نباید صرفاً احداث مراکز درمانی جدید باشد، بلکه باید تحقق عدالت درمانی در سراسر کشور دنبال شود.
وی بحران منابع مالی درمان را از دیگر چالشهای جدی این حوزه دانست و اظهار کرد: بخش درمان از حوزه بیمه طلبکار است و این بدهیها به طور مستمر در حال افزایش است. اگر این روند ادامه یابد، حتی حفظ سطح فعلی خدمات درمانی نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
صادقی افزایش امید به زندگی، رشد جمعیت سالمندان، گسترش بیماریهای مزمن و افزایش هزینههای درمان را از عوامل اصلی رشد هزینهها برشمرد و گفت: اگر برای این تحولات برنامهریزی نکنیم، حوزه درمان با چالشهای جدی روبهرو خواهد شد.
وی با اشاره به افزایش بیماریهای قلبی و عروقی، سرطانها و نیاز روزافزون به خدمات توانبخشی، افزود: هزینههای دارویی نیز به شدت افزایش یافته است. در عین حال، مراکز تخصصی سالمندی متناسب با نیاز کشور ایجاد نشده و توسعه خدمات درمانی در منزل میتواند به کاهش هزینههای درمان کمک کند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بر اهمیت پیشگیری در نظام سلامت تأکید کرد و گفت: آموزش سلامت به سالمندان و توسعه برنامههای پیشگیرانه باید در اولویت قرار گیرد تا از افزایش هزینههای درمانی جلوگیری شود.
وی همچنین به موضوع درمان رایگان اشاره کرد و خواستار تدوین استراتژی مشخص سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه شد و گفت: باید نقش بیمههای تکمیلی و مرز میان خدمات درمان پایه و خدمات تکمیلی به صورت شفاف مشخص شود.
صادقی آمادگی نظام درمانی برای مواجهه با شرایط بحرانی و افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی را ضروری دانست و تصریح کرد: لازم است برای افق ۱۴۱۰ استراتژی جدیدی در حوزه درمان تدوین شود تا ضمن حفظ استقلال صندوق تأمین اجتماعی، پاسخگوی نیازهای آینده نیز باشد.
وی خاطرنشان کرد: هیچ کارگری نباید به دلیل محل سکونت خود از خدمات درمانی محروم شود. همچنین هوشمندسازی کامل نظام درمان، استفاده از هوش مصنوعی برای پاسخگویی به بیماران و نوبتدهی، توسعه درمان مستقیم و رایگان متناسب با جمعیت بیمهشدگان و افزایش بهرهوری باید در دستور کار قرار گیرد.
قائممقام خانه کارگر کشور در پایان تأکید کرد: فشارهای سیاسی برای تحمیل درخواستهای غیرضروری به سازمان تأمین اجتماعی باید کاهش یابد تا منابع و امکانات موجود به شکل هدفمند و کارآمد در خدمت بیمهشدگان قرار گیرد.
در این نشست، نمایندگان تشکلهای کارگری و فعالان حوزه درمان نیز به بیان مسائل و مشکلات درمانی مناطق و حوزههای تحت پوشش خود پرداختند.