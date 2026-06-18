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تامین اجتماعی اعلام کرد؛

جزئیات واریز حقوق خرداد بازنشستگان تامین اجتماعی/ زمان پرداخت معوقات بعداً اعلام می شود

جزئیات واریز حقوق خرداد بازنشستگان تامین اجتماعی/ زمان پرداخت معوقات بعداً اعلام می شود
کد خبر : 1801007
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پرداخت حقوق خرداد بازنشستگان تامین اجتماعی از روز گذشته آغاز شده است.

به گزارش ایلنا، تامین اجتماعی در ارتباط با روند پرداخت حقوق خرداد مستمری بگیران این صندوق اعلام کرد:

«پرداخت حقوق جدید همراه با افزایش های ساالانه و متناسب‌سازی (برای مشمولین )مربوط به خرداد ماه بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از بازنشستگان و کلیه مستمری‌بگیران این سازمان،  به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل در حال انجام است و تاکنون حروف الف،ب ،پ واریز شده و همچنان امروز هم سایر حروف پرداخت می‌شود.

کلیه بازنشستگان ومستمری‌بگیران عزیز حتما به نکات مهم ذیل توجه کنند:

در صورت عدم دریافت پیامک، صبوری کرده و موجودی حساب را چک کنید.

زمان پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت، متعاقباً اعلام می‌شود.»

 

 

 

 
 
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