تامین اجتماعی اعلام کرد؛
جزئیات واریز حقوق خرداد بازنشستگان تامین اجتماعی/ زمان پرداخت معوقات بعداً اعلام می شود
پرداخت حقوق خرداد بازنشستگان تامین اجتماعی از روز گذشته آغاز شده است.
به گزارش ایلنا، تامین اجتماعی در ارتباط با روند پرداخت حقوق خرداد مستمری بگیران این صندوق اعلام کرد:
«پرداخت حقوق جدید همراه با افزایش های ساالانه و متناسبسازی (برای مشمولین )مربوط به خرداد ماه بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از بازنشستگان و کلیه مستمریبگیران این سازمان، به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانکهای عامل در حال انجام است و تاکنون حروف الف،ب ،پ واریز شده و همچنان امروز هم سایر حروف پرداخت میشود.
کلیه بازنشستگان ومستمریبگیران عزیز حتما به نکات مهم ذیل توجه کنند:
در صورت عدم دریافت پیامک، صبوری کرده و موجودی حساب را چک کنید.
زمان پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت، متعاقباً اعلام میشود.»