زمینه ایجاد اشتغال برای بیش از ۴ هزار نفر در طرح ملی «یاوران پیشرفت»

به گزارش ایلنا، مسعود بیگی، مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از انتخاب ۲۰نهاد توسعه کسب‌وکار به عنوان یاوران پیشرفت به خبر داد و گفت: در طرح ملی «یاوران پیشرفت» زمینه ایجاد اشتغال بیش از ۴هزار نفر فراهم شد.

بیگی، با تشریح نتایج طرح ملی «یاوران پیشرفت» گفت: این طرح با تکیه بر ظرفیت نهادهای توسعه کسب‌وکار بخش خصوصی، به پرداخت بیش از ۵هزار و ۵۰۰میلیارد ریال تسهیلات اشتغال و معرفی بیش از ۹۰درصد متقاضیان واجد شرایط به شبکه بانکی منجر شد.

وی اظهار کرد: این طرح در چارچوب جزء (۲) بند (الف) ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در توسعه اشتغال پایدار، کارآفرینی، نوآوری و توانمندسازی کسب‌وکارهای خرد و کوچک طراحی و اجرا شده است.

مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: یکی از رویکردهای نوین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استفاده از ظرفیت نهادهای توسعه کسب‌وکار، تسهیلگران و بازیگران غیردولتی برای افزایش اثربخشی سیاست‌های اشتغال و هدایت هدفمند منابع به سمت فرصت‌های مولد اقتصادی است. بر همین اساس، سال گذشته فراخوان عمومی انتخاب «یاوران پیشرفت» منتشر شد که نزدیک به ۱۵۰ مجموعه تخصصی در آن مشارکت کردند.

بیگی ادامه داد: بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده در قانون، نهادهای متقاضی باید دارای الگوی مشخص اشتغال‌زایی، شبکه تسهیلگری، سابقه و تجربه اجرایی مؤثر و همچنین ماهیت خصوصی و غیردولتی هستند. پس از ارزیابی و داوری، ۲۰نهاد توسعه کسب‌وکار به عنوان یاوران پیشرفت انتخاب شدند.

وی با اشاره به تخصصی بودن فعالیت این نهادها گفت: بخش عمده مؤسسات منتخب از مجموعه‌های باسابقه کشور در حوزه توسعه کسب‌وکار هستند که در زنجیره‌های ارزش مختلف از جمله پوشاک، دام سبک، نوغانداری و سایر کسب‌وکارهای مزیت‌محور فعالیت می‌کنند و توانسته‌اند ظرفیت‌های محلی را به فرصت‌های اشتغال و کارآفرینی تبدیل کنند.

مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: برای اجرای این طرح، یک همت معادل ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع قرض‌الحسنه اشتغال و با عاملیت بانک رفاه کارگران اختصاص یافت تا در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گیرد.

وی با اشاره به زمان‌بندی اجرای طرح افزود: فراخوان در آبان‌ماه منتشر شد، فرآیند داوری در دی‌ماه به پایان رسید و مؤسسات منتخب از بهمن‌ماه تا پایان اردیبهشت‌ماه فعالیت اجرایی خود را انجام دادند. با وجود محدود بودن زمان اجرا، نتایج به‌دست‌آمده فراتر از پیش‌بینی‌ها بود.

بیگی تصریح کرد: بیش از ۹۰درصد متقاضیان از سوی نهادهای منتخب به شبکه بانکی معرفی شدند و تاکنون بیش از ۵۵درصد منابع پیش‌بینی‌شده به مرحله پرداخت رسیده است. در نتیجه، بیش از ۵هزار و ۵۰۰میلیارد ریال تسهیلات اشتغال‌زایی در اختیار متقاضیان قرار گرفته که نشان‌دهنده کارآمدی این مدل مشارکتی در حوزه توسعه اشتغال است.

وی با تأکید بر تداوم این طرح در سال جاری گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر دارد با رفع نواقص اجرایی، تقویت سازوکارهای نظارتی و بهره‌گیری بیشتر از راهبران و پیشروان زنجیره‌های اقتصادی، نسخه تکامل‌یافته طرح «یاوران پیشرفت» را در سال جدید اجرا کند.

بیگی خاطرنشان کرد: سیاست دولت و وزارت کار، حرکت از تصدی‌گری به سمت تنظیم‌گری و نظارت و در مقابل، افزایش نقش‌آفرینی بخش خصوصی در توسعه اشتغال است.

مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تجربه اجرای طرح «یاوران پیشرفت» نشان داد که اعتماد به بخش خصوصی توانمند و استفاده از ظرفیت نهادهای تخصصی توسعه کسب‌وکار، می‌تواند ضمن تسریع فرآیندها، اثربخشی سیاست‌های اشتغال‌زایی را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

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