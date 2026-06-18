یک منبع کارگری در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: فعالیت این کارخانه که از اسفند ماه سال گذشته، همزمان با جنگ تحمیلی به‌طور کامل متوقف شده بود، از ابتدای خرداد ماه جاری با پیگیری مسئولان و فراخوان کارفرما، به‌صورت محدود از سر گرفته شده است.

به گفته این منبع کارگری، از مجموع ۱۲۰ نیروی شاغل در این کارخانه، تاکنون تنها ۳۰ تا ۴۰ نفر به محل کار خود بازگشته‌اند. مابقی کارگران که غالباً از نیروهای متخصص با سابقه ۵ تا ۱۰ سال و مهاجر از سایر استان‌ها هستند، همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند و چشم‌انتظار بازگشت به کار سابق خود هستند.

بحران در پرداخت معوقات مزدی و بیمه‌ای

این کارگر در تشریح وضعیت معیشتی همکارانش گفت: شرکت «کیش‌چوب» در زمینه تولید صنعتی سیستم‌های آشپزخانه، درهای ساختمانی و مبلمان خانگی فعالیت دارد، اما بحران مالی در این واحد جدی است. حقوق کارگران این مجموعه از آبان ماه سال ۱۴۰۴ پرداخت نشده است. علاوه بر این، عیدی دو سال اخیر نیز به کارگران پرداخت نشده و حق بیمه آن‌ها نیز از دی ماه سال گذشته به تأخیر افتاده است که این موضوع مشکلات درمانی و بیمه‌ای برای آن‌ها ایجاد کرده است.

وابستگی تولید به سفارش‌های پروژه‌ای

وی افزود: پرداخت حقوق کارگران این واحد تولیدی مستقیماً به دریافت سفارش کار از پروژه‌های مختلف ساختمانی وابسته است. در برخی ماه‌های سال، کاهش سفارش‌ها و مشکلات تأمین مواد اولیه موجب کندی خط تولید و در نتیجه به تعویق افتادن دستمزدها می‌شود.

کارگران این مجموعه در پایان ابراز امیدواری کردند که با مدیریت بهتر سفارش‌ها و حمایت نهادهای مسئول، علاوه بر بازگشت سایر نیروها به چرخه تولید، مطالبات مزدی معوق آنان نیز پرداخت شود.

انتهای پیام/