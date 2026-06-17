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واژگونی سرویس کارگران یک شهرک صنعتی در رشت/ ۱۴ کارگر مصدوم شدند

واژگونی سرویس کارگران یک شهرک صنعتی در رشت/ ۱۴ کارگر مصدوم شدند
کد خبر : 1800518
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در اثر برخورد سرویس حامل کارگران یک واحد تولیدی در جاده تهران-رشت با یک دستگاه کامیون، ۱۴ کارگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در استان گیلان گزارش کردند؛ عصر روز گذشته (سه شنبه ۲۶ خرداد)، سرویس رفت و آمد کارگران یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی رشت حوالی چهار راه کانال واقع در جاده تهران-رشت، با کامیون برخورد کرد و در این حادثه، ۱۴ کارگر مصدوم شدند که وضعیت جسمی یکی از کارگران خوب نیست. 

به گفته وی؛ از قرار معلوم، همه سرنشینان مصدوم این اتوبوس توسط تیم‌های امداد و نجات، رهاسازی شده و به بیمارستانی پور سینای رشت منتقل شدند.

 

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