واژگونی سرویس کارگران یک شهرک صنعتی در رشت/ ۱۴ کارگر مصدوم شدند
در اثر برخورد سرویس حامل کارگران یک واحد تولیدی در جاده تهران-رشت با یک دستگاه کامیون، ۱۴ کارگر زخمی شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در استان گیلان گزارش کردند؛ عصر روز گذشته (سه شنبه ۲۶ خرداد)، سرویس رفت و آمد کارگران یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی رشت حوالی چهار راه کانال واقع در جاده تهران-رشت، با کامیون برخورد کرد و در این حادثه، ۱۴ کارگر مصدوم شدند که وضعیت جسمی یکی از کارگران خوب نیست.
به گفته وی؛ از قرار معلوم، همه سرنشینان مصدوم این اتوبوس توسط تیمهای امداد و نجات، رهاسازی شده و به بیمارستانی پور سینای رشت منتقل شدند.