توقف ساخت سد «معشوره» در نورآباد دلفان/ بیکاری ۸۰ کارگر

این منبع کارگری در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: پروژه نیمه‌تمام سد بتنی «معشوره» از اوایل سال ۱۳۹۲ با حضور مسئولان کشوری بر روی رودخانه کشکان، از سرشاخه‌های رود کرخه، آغاز شد؛ اما از ابتدای سال جاری به دلیل کمبود منابع مالی، اجرای این طرح متوقف و نیمه‌کاره رها شده است.

وی درباره وضعیت کارگران این پروژه گفت: از ابتدای سال جاری حدود ۸۰ کارگر شاغل در این طرح تعدیل شده‌اند و بخشی از مطالبات مزدی آن‌ها نیز تاکنون پرداخت نشده است.

به گفته این فعال کارگری، با تعطیلی این پروژه عمرانی، در حال حاضر تنها تعداد محدودی کارگر برای نگهبانی از تجهیزات و ماشین‌آلات کارگاه سد در محل باقی مانده‌اند.

او با بیان اینکه تعدادی از کارگران اخراج‌شده به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نورآباد شکایت کرده‌اند، افزود: برای برخی از کارگران مشمول، مقرری بیمه بیکاری برقرار شده است.

این منبع کارگری در پایان گفت: کارگران امیدوارند با تأمین منابع مالی برای ادامه اجرای پروژه، هم مطالبات مزدی آن‌ها پرداخت شود و هم امکان بازگشت به کارشان فراهم شود.

گفتنی است، همزمان با توقف فعالیت سد «معشوره»، ساخت سد «مخملکوه» خرم‌آباد نیز متوقف شده و حدود ۹۰ کارگر شاغل در آن پروژه بیکار شده‌اند؛ موضوعی که پیش‌تر اطلاع‌رسانی شده بود.

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