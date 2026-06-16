طرح بیمه متمرکز در ماههای آینده اجرایی میشود +جزئیات
قائممقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به پروژه بیمه متمرکز به عنوان یکی از طرحهای تحولآفرین سازمان در این دوره مدیریت، از پیشرفت 80 درصدی این طرح خبر داد و افزود: بیمه متمرکز در ماههای آینده رونمایی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، عادل دهدشتی در نشست هماندیشی با کانون عالی کارفرمایی ایران که در محل ساختمان این کانون برگزار شد، جایگاه تشکلهای کارفرمایی را «بسیار ارزشمند» خواند و تأکید کرد که بخش عمده منابع سازمان از محل وصول حقبیمهای تأمین میشود که جامعه کارفرمایی بار آن را به دوش میکشند.
وی در ادامه افزود: با تکمیل پروژه بیمه متمرکز، شعب تامین اجتماعی در هر جای کشور عملاً به شعب یکپارچه تبدیل خواهند شد؛ به این معنا که هر کارفرما، بیمهشده یا بازنشسته در هر نقطه از کشور به هر شعبه مراجعه کند، میتواند همه خدماتی را که در شعبه اصلی خود دریافت میکرده، دریافت کند.
قائممقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به سلسله جلسات مستمر با تشکلهای کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی، ماهیت برگزاری این نشستها را پرداختن به مسائل، مشکلات و موانع موجود بین کانون و سازمان دانست و گفت: تأکید مدیرعامل سازمان در این دوره همواره بر حفظ و تقویت این ارتباط و تعامل است.
وی با بیان اینکه در ماههای اخیر به دلیل شرایط پیشروی کشور، این جلسات تا حدودی کاهش یافته بود، افزود: امروز برای پرداختن به مسائل ریشهای و مبنایی سال ۱۴۰۵ در این جمع حضور یافتیم و امیدواریم که از این پس نشستهای بیشتر و با کیفیت بهتری برگزار کنیم.
دهدشتی همچنین به موضوع ضریب مقطوع هوشمند پیمان پرداخت و توضیح داد که نرمافزار مربوط توسط سازمان تولید شده و این نوید داده میشود که از این پس، در هنگام فراخوان مناقصه، ضریب پیمان پیش از انعقاد قرارداد اعلام شود تا اختلاف برداشتها در سطح اجرا رفع شود، شفافیت و سلامت و سرعت فرایندهای مربوطه ارتقا پیدا کند.
قائممقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین به تشکیل شورای تلخیص، تجمیع و تنقیح قوانین در دوره پیشین مدیریت دکتر سالاری اشاره کرد و گفت: این مسیر با قدرت ادامه مییابد تا ضمن لحاظ نظرات شرکای اجتماعی به ویژه کانون عالی در صدور بخشنامهها، اختلافسلیقهها در اجرا از بین برود.
ابراهیم کشاورز، مدیرکل وصول حقبیمه سازمان تأمیناجتماعی نیز در این نشست، مطالبات و دغدغههای کانون عالی کارفرمایی را «دغدغههای دکتر سالاری» خواند و تأکید کرد: سازمان بر آن است تا تمام فرایندها و اطلاعرسانیها را پیش از صدور بخشنامهها و مقررات با شرکای تجاری خود از جمله کانون عالی در میان بگذارد.
وی افزود: موارد مربوط به حوزه پیمان و دغدغههای کانونها قابل بررسی است و اقدامات خوبی در این حوزه شکل گرفته که قطعاً موانع موجود را تقلیل و کاهش خواهد داد.
در ادامه این نشست، اعضای کانون عالی کارفرمایی ایران به بیان مطالبات و مسائل خود پرداختند.