مرگ یک کارگر و مصدومیت دو نفر بر اثر گازگرفتگی در چاهی در رودان/ قربانیان برادر بودند

به گزارش ایلنا، این حادثه زمانی رخ داد که یک کارگر مقنی هنگام انجام تعمیرات در یک چاه حدوداً ۱۵ متری در روستای فاریاب (محله بلکستان) از توابع شهرستان رودان، بر اثر انتشار گازهای سمی در عمق چاه دچار گازگرفتگی شد و در داخل چاه محبوس ماند.

بر اساس این گزارش، دو نفر از همکاران وی که در بیرون چاه مشغول کار بودند، پس از اطلاع از وضعیت این کارگر، به‌صورت جداگانه برای نجات او وارد چاه شدند؛ اما آنان نیز در اثر استنشاق گازهای متصاعدشده دچار مسمومیت شدند.

طبق اعلام اورژانس پیش‌بیمارستانی رودان، در پی این حادثه یکی از کارگران حدوداً ۵۱ساله جان خود را از دست داد. دو کارگر دیگر که نسبت برادری با فرد جان‌باخته داشتند، پس از مسمومیت به بیمارستان امام علی (ع) رودان منتقل شدند تا تحت درمان قرار گیرند.

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