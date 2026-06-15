وزارت کار با فیک نیوزها مقابله کند/ هزینه پنهان بر دوش بازنشستگان؛ از طلا و دلار در داخل تا تتر در خارج!
اخیرا آقای (د) که سابقه فعالیت در صنعت پتروشیمی دارد همسو با تیمی که منافعاش به وسیله صندوق بازنشستگی کشور از یکی از پتروشیمیهای این مجموعه قطع شد، با پسماندههای تیم قبلی اقدام به سفارش اخبار تخریبی و غیر واقعی به فیک نیوزها نمود. حال باید توجه داشت انتصاب چنین افرادی در سمتهای کلیدی، تایید رویکرد فیک نیوزها و باج نیوزهاست و به هیچ وجه نباید از این منش حمایت نمود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در چندین مرحله روابط عمومی وزارت کار اقدامات موثری در مقابله با فیک نیوزها انجام داده و حتی شخص وزیر کار، چندین بخشنامه قابل تقدیر در این زمینه برای عدم حمایت از آنها صادر نموده است. نکته قابل توجه اینکه علاوه بر گفتمانی که فیک نیوزها برای نشر آثار عمدتاً تخریبی خبر (با هدف باجگیری) انجام میدهند، نوعی از گردش مالی خاصی نیز حول آنها شکل گرفته است، از طلا و دلار برای اخبار با منشا داخل تا تتر برای اخبار تخریبی با منشا خارج.
نکته قابل توجه اینکه در طول چند سال اخیر و اهمیت پیدا کردن چندین بلاگر به ظاهر افشاگر، به نوعی غیر مستقیم هزینههای شرکتهایی که سهامداران آنها عمدتا بازنشستگان هستند به سوی فیک نیوزها روانه میگردد؛ به صورت نمونه یکی از پتروشیمیهای بزرگ وزارت کار، هزینهها غرفه داری در آلمان و روسیه و ویتنام و… را بالاتر از حد معمول گرفته و چندین کانال تلگرامی با شمارههای خارج از کشور شکل داده و چندین سفارش گیرنده از افشاکنندههای به ظاهر فساد را نیز تامین مالی میکند.
گفتمان فیک نیوزها باعدم انتشار اخبار تخریبی علیه سفارش دهنده، سایر گزینهها را، یا منتسب به شخصیتهای سیاسی نموده یا به آنها پروندههای فساد تخیلی نسبت میدهند، با درک از حساسیتهای عامه مردم در وضعیت کنونی، زندگیهای لاکچری و عکسهای هوش مصنوعی را نشر داده و ناامیدی و سرخوردگی مردم را چند برابر میکنند.
بر همین مبنا یکی از راههای مقابله با فیک نیوزها، شناخت انگیزه و نفر سفارش دهنده این اخبار تخریبی است. اخیرا آقای (د) که سابقه فعالیت در صنعت پتروشیمی دارد همسو با تیمی که منافعاش به وسیله صندوق بازنشستگی کشور از یکی از پتروشیمیهای این مجموعه قطع شد، با پسماندههای تیم قبلی اقدام به سفارش اخبار تخریبی و غیر واقعی به فیک نیوزها نمود. حال باید توجه داشت انتصاب چنین افرادی در سمتهای کلیدی، تایید رویکرد فیک نیوزها و باج نیوزهاست و به هیچ وجه نباید از این منش حمایت نمود.