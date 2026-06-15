توضیحات مدیرعامل بانک رفاه در مورد افزایش مبلغ وام بازنشستگان
مدیرعامل بانک رفاه کارگران از افزایش مبلغ و تعداد تسهیلات قرضالحسنه بازنشستگان خبر داد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل للـه گانی با اعلام این خبر گفت: بر اساس تفاهم نامه با سازمان تامین اجتماعی مبلغ این تسهیلات در سال جاری از ۵۰ به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت.
وی افزود: برای این منظور بالغ بر ۲۰ همت اعتبار برای پرداخت ۳۴۰ هزار فقره تسهیلات از سوی بانک رفاه پیش بینی شده است.
این تسهیلات با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماهه به صورت کاملا غیرحضوری به بازنشستگان واجد شرایط پرداخت میشود.