توضیحات مدیرعامل بانک رفاه در مورد افزایش مبلغ وام بازنشستگان

به گزارش ایلنا، اسماعیل للـه گانی با اعلام این خبر گفت: بر اساس تفاهم نامه با سازمان تامین اجتماعی مبلغ این تسهیلات در سال جاری از ۵۰ به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت.

وی افزود: برای این منظور بالغ بر ۲۰ همت اعتبار برای پرداخت ۳۴۰ هزار فقره تسهیلات از سوی بانک رفاه پیش بینی شده است.

این تسهیلات با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماهه به صورت کاملا غیرحضوری به بازنشستگان واجد شرایط پرداخت می‌شود.

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