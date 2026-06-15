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توضیحات مدیرعامل بانک رفاه در مورد افزایش مبلغ وام بازنشستگان

توضیحات مدیرعامل بانک رفاه در مورد افزایش مبلغ وام بازنشستگان
کد خبر : 1799344
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مدیرعامل بانک رفاه کارگران از افزایش مبلغ و تعداد تسهیلات قرض‌الحسنه بازنشستگان خبر داد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل للـه گانی با اعلام این خبر گفت: بر اساس تفاهم نامه با سازمان تامین اجتماعی مبلغ این تسهیلات در سال جاری از ۵۰ به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت. 

وی افزود: برای این منظور بالغ بر ۲۰ همت اعتبار برای پرداخت ۳۴۰ هزار فقره تسهیلات از سوی بانک رفاه پیش بینی شده است.

این تسهیلات با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماهه به صورت کاملا غیرحضوری به بازنشستگان واجد شرایط پرداخت می‌شود.

 

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