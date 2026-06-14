خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صندوق بازنشستگان نفت تاکید کرد:

ضرورت بهبود ارتباط صندوق‌های بازنشستگی و کانون‌های بازنشستگان

ضرورت بهبود ارتباط صندوق‌های بازنشستگی و کانون‌های بازنشستگان
کد خبر : 1798768
لینک کوتاه کپی شد.

صندوق بازنشستگان نفت، طی اطلاعیه‌ای بر ضرورت بهبود ارتباط صندوق‌های بازنشستگی و کانون‌های بازنشستگان تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، با هدف ارتقای انضباط سازمانی و شفافیت در تعاملات، روابط عمومی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت اعلام کرد: کلیه پیگیری‌های کانون‌های بازنشستگی صرفاً از مسیر «معاونت بازنشستگی و رفاه» انجام می‌شود. همچنین تصریح شد اعلام خدمات جدید پس از طی مراحل قانونی و تأمین منابع، تنها از طریق کانال‌های رسمی صندوق انجام خواهد شد.

رئیس صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در تداوم رویکرد تعاملی و با هدف بهبود سازوکارهای خدمت‌رسانی و ارتقای هم‌افزایی، در خردادماه سال جاری، سلسله‌نشست‌ها و گفتگوهای سازنده‌ای را با برخی از «روسای کانون‌ها» و دبیر دوره‌ای کانون‌ها و همچنین برخی از اعضای هیئت‌مدیره سایر کانون‌های بازنشستگی برگزار کرد. این گفتگوها بر بررسی آخرین اقدامات رفاهی، معیشتی و درمانی و تبادل دیدگاه‌ها متمرکز بود.

در این نشست‌ها مورد تأکید قرار گرفت که با توجه به ماهیت ارزشمند کانون‌های بازنشستگی به عنوان نهادهایی مستقل و مردم‌نهاد، رویکرد صندوق در تعامل با این تشکل‌های فعال، بر پایه «احترام متقابل و شفافیت» استوار است. از این رو، برای اینکه تمامی تعاملات در چارچوب مجوزهای قانونی و با رعایت دقیق مقررات جاری صورت پذیرد و حقوق تمامی طرفین حفظ شود، تصریح شد کلیه پیگیری‌ها، مکاتبات و طرح پرسش‌ها از طریق «معاونت بازنشستگی و رفاه» و مسئول هماهنگی کانون‌ها به‌عنوان مسیر تخصصی و قانونی دنبال شود. تمرکز بر این مسیر تخصصی، نه یک محدودیت اداری، بلکه راهکاری برای صیانت از کارکردهای ساختاری و تضمین دقت کارشناسی است.

ارتقای تعاملات در چارچوب مسیرهای تخصصی

همان‌طور که بیان شد، هدف از تمرکزِ پیگیری‌ها بر «معاونت بازنشستگی و رفاه»، فراهم آوردن امکان رسیدگی دقیق‌تر، هماهنگ‌تر و سریع‌تر به امور است. چرا که این هم‌افزایی موجب می‌شود تمامی موارد مطرح‌شده، با اشراف کاملِ کارشناسی بررسی و پاسخ داده شود. همچنین تأکید شد که ارجاع مکاتبات از مسیرهای غیرساختاری، به‌طور طبیعی منجر به طولانی‌تر شدن فرآیند رسیدگی می‌شود؛ لذا پایبندی به این مسیر تخصصی، بهترین راهکار برای تحقق انتظارات بازنشستگان و بهره‌وری بیشتر در امور است.

اعلام تصمیمات پس از احراز قطعیت

در پایان این سلسله‌نشست‌ها، رئیس صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت ضمن قدردانی از همراهی و نقش‌آفرینی سازنده کانون‌های بازنشستگی، بر اهمیت انضباط در اعلام تصمیمات تأکید کرد و یادآور شد: «کلیه خدمات نو و تصمیمات جدید، صرفاً پس از طی مراحل قانونی، تأمین منابع، احراز قطعیت و ابلاغ رسمی، از طریق مجاری اطلاع‌رسانی رسمی صندوق به اطلاع بازنشستگان عزیز خواهد رسید.»

این رویکرد، گامی در جهت ایجاد فضای ارتباطی شفاف، نظام‌مند و قابل‌اعتماد میان صندوق و کانون‌هاست تا با هم‌افزایی حداکثری، خدمت‌رسانی به جامعه بازنشستگان صنعت نفت با ثبات و بهره‌وری هرچه بیشتر تداوم یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی