در این نشست‌ها مورد تأکید قرار گرفت که با توجه به ماهیت ارزشمند کانون‌های بازنشستگی به عنوان نهادهایی مستقل و مردم‌نهاد، رویکرد صندوق در تعامل با این تشکل‌های فعال، بر پایه «احترام متقابل و شفافیت» استوار است. از این رو، برای اینکه تمامی تعاملات در چارچوب مجوزهای قانونی و با رعایت دقیق مقررات جاری صورت پذیرد و حقوق تمامی طرفین حفظ شود، تصریح شد کلیه پیگیری‌ها، مکاتبات و طرح پرسش‌ها از طریق «معاونت بازنشستگی و رفاه» و مسئول هماهنگی کانون‌ها به‌عنوان مسیر تخصصی و قانونی دنبال شود. تمرکز بر این مسیر تخصصی، نه یک محدودیت اداری، بلکه راهکاری برای صیانت از کارکردهای ساختاری و تضمین دقت کارشناسی است.

ارتقای تعاملات در چارچوب مسیرهای تخصصی

همان‌طور که بیان شد، هدف از تمرکزِ پیگیری‌ها بر «معاونت بازنشستگی و رفاه»، فراهم آوردن امکان رسیدگی دقیق‌تر، هماهنگ‌تر و سریع‌تر به امور است. چرا که این هم‌افزایی موجب می‌شود تمامی موارد مطرح‌شده، با اشراف کاملِ کارشناسی بررسی و پاسخ داده شود. همچنین تأکید شد که ارجاع مکاتبات از مسیرهای غیرساختاری، به‌طور طبیعی منجر به طولانی‌تر شدن فرآیند رسیدگی می‌شود؛ لذا پایبندی به این مسیر تخصصی، بهترین راهکار برای تحقق انتظارات بازنشستگان و بهره‌وری بیشتر در امور است.

اعلام تصمیمات پس از احراز قطعیت

در پایان این سلسله‌نشست‌ها، رئیس صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت ضمن قدردانی از همراهی و نقش‌آفرینی سازنده کانون‌های بازنشستگی، بر اهمیت انضباط در اعلام تصمیمات تأکید کرد و یادآور شد: «کلیه خدمات نو و تصمیمات جدید، صرفاً پس از طی مراحل قانونی، تأمین منابع، احراز قطعیت و ابلاغ رسمی، از طریق مجاری اطلاع‌رسانی رسمی صندوق به اطلاع بازنشستگان عزیز خواهد رسید.»

این رویکرد، گامی در جهت ایجاد فضای ارتباطی شفاف، نظام‌مند و قابل‌اعتماد میان صندوق و کانون‌هاست تا با هم‌افزایی حداکثری، خدمت‌رسانی به جامعه بازنشستگان صنعت نفت با ثبات و بهره‌وری هرچه بیشتر تداوم یابد.