به گزارش ایلنا، سیدمالک حسینی (معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار) در اجلاس بین‌المللی کار در ژنو پیرامون همکاری‌ها در جهت توسعه اشتغال و کسب و کارها در شرایط پس از بحران، نکاتی را متذکر و به ادای سخنرانی پرداخت.

مالک حسینی در آیین تجلیل از برگزیدگان سی‌وهفتمین جشنواره امتنان از کارگران و گروه‌های کار نمونه و برترین‌های پانزدهمین جشنواره کارفرمایان سلامت‌محور و خانه‌های بهداشت کارگری استان تهران، با تقدیر از تلاش‌های جامعه کارگری و کارفرمایی کشور، بر نقش بی‌بدیل این دو رکن در تداوم تولید، حفظ اشتغال و عبور کشور از شرایط دشوار تأکید کرد.

وی با اشاره به تعامل سازنده میان جامعه کارگری و کارفرمایی اظهار کرد: چرخ تولید کشور حاصل همکاری و هم‌افزایی کارفرمایان خلاق، ارزش‌آفرین و نیروی کار متعهد، متخصص و مسئولیت‌پذیر است و هیچ‌یک از این دو ضلع بدون دیگری نمی‌تواند به توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور منجر شود.

حسینی با تأکید بر رویکرد سه‌جانبه‌گرایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: یکی از مهم‌ترین رویکردهای مدیریتی در این وزارتخانه، توجه همزمان به دیدگاه‌های دولت، کارگران و کارفرمایان در فرآیند تصمیم‌گیری است و این نگاه به تدریج به یک فرهنگ سازمانی در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شرایط خاص کشور در ماه‌های اخیر گفت: جمهوری اسلامی ایران در یک سال گذشته با حوادث و چالش‌های متعددی مواجه بوده است، اما آنچه موجب تداوم مسیر کشور و عبور از این شرایط شد، سرمایه اجتماعی، همبستگی ملی و ایستادگی مردم در کنار نظام و کشور بود.

وی خاطرنشان کرد: آنچه امروز باید مورد توجه قرار گیرد، آمادگی برای عبور از چالش‌های پیش‌رو و استفاده حداکثری از فرصت‌های احتمالی آینده است. در صورت فراهم شدن شرایط گشایش اقتصادی، موفقیت کشور در گرو افزایش بهره‌وری، اصلاح رویه‌ها، ارتقای کارآمدی و استفاده صحیح از ظرفیت‌های موجود خواهد بود.

حسینی با تأکید بر ضرورت حل مسائل ساختاری اقتصاد کشور اظهار کرد: برخی از مشکلات اقتصادی کشور ریشه در مسائل و چالش‌های ساختاری دارد و لازم است با نگاه کارشناسی، برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت همه بخش‌ها برای رفع آن‌ها اقدام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی در دوران جنگ تحمیلی اخیر، از روحیه مثال‌زدنی کارگران و تولیدکنندگان ایرانی تقدیر کرد و گفت: در بسیاری از واحدهای تولیدی، کارگران و مدیران با وجود شرایط دشوار و تهدیدهای موجود، با انگیزه و تعهد مثال‌زدنی در کنار خطوط تولید حضور داشتند و اجازه ندادند روند تولید کشور متوقف شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این روحیه مسئولیت‌پذیری، تعهد و ایستادگی نشان می‌دهد که جامعه کار و تولید کشور در سخت‌ترین شرایط نیز در کنار مردم و منافع ملی ایستاده است و همین سرمایه انسانی ارزشمند، پشتوانه اصلی توسعه و پیشرفت کشور محسوب می‌شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار همچنین بر اهمیت نقش ایده‌ها و پیشنهادهای کارشناسی در بهبود فرآیندهای اقتصادی و اشتغال تأکید کرد و گفت: بسیاری از تصمیمات اثرگذار می‌تواند از دل واحدهای تولیدی، کارگاه‌ها و پیشنهادهای کارشناسان و فعالان حوزه کار و تولید شکل بگیرد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی دارد از طرح‌ها و ایده‌های مؤثر در حوزه اشتغال، حفظ نیروی کار، توسعه تولید و افزایش بهره‌وری حمایت کند.

حسینی با اشاره به اجرای برخی طرح‌های ملی مبتنی بر ایده‌های ارائه‌شده از سوی کارشناسان و فعالان استانی تصریح کرد: نظام پیشنهادها باید از حالت تشریفاتی خارج شود و به بستری مؤثر برای تصمیم‌سازی و حل مسائل کشور تبدیل شود.

این مقام وزارت تعاون در پایان ضمن قدردانی از کارگران، کارفرمایان و فعالان حوزه حوزه تولید گفت: آینده توسعه اقتصادی کشور در گرو بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی، افزایش بهره‌وری، تقویت تولید و حفظ سرمایه اجتماعی است و امیدواریم با همدلی، تلاش و مشارکت همه بخش‌ها، زمینه شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد ایران فراهم شود

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