تعدادی از کارگران این واحد صنعتی در تماس با خبرنگار ایلنا اعلام کردند که در نتیجه پرداخت نشدن حقوق و سایر مطالبات، با مشکلات جدی معیشتی مواجه شده‌اند و انتظار دارند بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با حضور در کارخانه، وضعیت مطالبات مزدی و شرایط کار آنان را بررسی کنند.

یکی از کارگران فولاد سیادن ابهر با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان استانی به گزارش‌های منتشرشده درباره مشکلات این واحد در یک سال گذشته گفت: در این مدت بارها اخبار مربوط به وضعیت دشوار کارگران، از جمله تأخیر در پرداخت دستمزدها و رعایت نشدن برخی الزامات ایمنی و بهداشت کار، منتشر شده اما تاکنون اقدام موثری از سوی مسئولان انجام نشده است. از بازرسی وزارت کار می‌خواهیم هرچه سریع‌تر به این کارخانه ورود کند.

وی با بیان اینکه کارگران این واحد با احتساب خردادماه سال جاری، دو ماه مطالبات مزدی پرداخت‌نشده دارند، افزود: در ۱۵ ماه گذشته کارفرما لباس کار، کفش و دستکش ایمنی در اختیار کارگران قرار نداده است؛ در نتیجه، برخی کارگران ناچار شده‌اند این اقلام را با هزینه شخصی تهیه کنند و برخی دیگر نیز با همان لباس‌ها و تجهیزات فرسوده قبلی در محیط کار حاضر می‌شوند.

او با تأکید بر ماهیت صنعتی و پرخطر محیط کارخانه ادامه داد: کار در چنین واحدی بدون لباس و کفش ایمنی، هم از نظر فنی و هم از نظر مقررات ایمنی، قابل قبول نیست و مسئولان ایمنی مجموعه نیز نباید اجازه ورود کارگران بدون تجهیزات حفاظت فردی را به محیط کار بدهند.

این کارگر همچنین به سایر مشکلات موجود در کارخانه اشاره کرد و گفت: افزون بر معوقات مزدی، کارگران از نبود فیش حقوقی، محاسبه نشدن حق بیمه مربوط به اضافه‌کاری‌ها و تعطیل‌کاری‌ها و نیز وضعیت نامناسب بهداشتی در حمام، سرویس‌های بهداشتی، رختکن و غذاخوری کارخانه گلایه دارند؛ مسائلی که به گفته آنان تاکنون از سوی مسئولان کارخانه به طور جدی پیگیری نشده است.

یکی دیگر از کارگران فولاد سیادن ابهر با بیان اینکه شرایط کار و زندگی کارگران در نتیجه پرداخت نشدن به‌موقع حقوق و سایر مطالبات، دشوار شده است، گفت: انتظار داریم وزارت کار با اعزام بازرسان خود به این واحد تولیدی، ضمن بررسی وضعیت معوقات مزدی، به شرایط ایمنی و بهداشت کار نیز ورود کند.

وی افزود: بیش از یک سال است که از طریق رسانه‌های کارگری تلاش کرده‌ایم مشکلات این واحد و وضعیت حدود ۲۸۰ کارگر آن را به گوش مسئولان برسانیم. حتی اخبار و تصاویر مربوط به شرایط کار نیز برای برخی مسئولان ارسال شده، اما تاکنون اقدام موثری برای حل مشکلات صورت نگرفته است.

این کارگر در پایان تصریح کرد: کارگران بارها برای پیگیری مطالبات خود به دفتر مسئولان استانی مراجعه کرده‌اند و در مقاطع مختلف نیز از طریق تماس تلفنی موضوع را پیگیری کرده‌اند، اما هنوز پاسخ روشنی درباره زمان رسیدگی به مشکلات و پرداخت مطالبات دریافت نکرده‌اند.

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