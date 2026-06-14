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وام بازنشستگان تامین اجتماعی ۶۰ میلیون تومان شد/ افزایش سهمیه تسهیلات

وام بازنشستگان تامین اجتماعی ۶۰ میلیون تومان شد/ افزایش سهمیه تسهیلات
کد خبر : 1798718
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مدیرعامل تامین اجتماعی از افزایش مبلغ و سهمیه وام بازنشستگان این صندوق خبر داد.

به گزارش ایلنا،  مصطفی سالاری با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه جدید این سازمان با بانک رفاه کارگران برای افزایش اعتبار و ظرفیت تسهیلات پرداختی به بازنشستگان گفت: طی این تفاهم‌نامه بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی بانک رفاه کارگران و سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت حدود ۳۴۰ هزار فقره وام قرض‌الحسنه ۶۰ میلیون تومانی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است.

وی افزود: نرخ کارمزد تسهیلات اعطایی ۴ درصد سالانه و بازپرداخت آن ۲۴ ماه از محل حقوق مستمری‌بگیران عزیز است.

سالاری خاطرنشان کرد:  ثبت‌نام متقاضیان از تیرماه آغاز و از طریق کانون‌های بازنشستگی استان‌‎ها و شهرها انجام می‌شود و در طول سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

 

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