به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران و مزدبگیران از اردیبهشت ماه منتظر افزایش مبلغ کالابرگ هستند؛ براساس وعده‌های پیشین نمایندگان مجلس، قرار بود در اردیبهشت یا خرداد، مبلغ کالابرگ دوبرابر شود یعنی به ازای هر نفر، دو میلیون تومان کالابرگ پرداخت شود اما گویا بازهم منابع کافی برای این کار فراهم نشده است.

در روزهای اخیر، «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پاسخ به سوال خبرنگار صداوسیما در ارتباط با افزایش مبلغ کالابرگ گفت: متاسفانه کمبود منابع به دلیل جنگ، موجب شده نتوانیم مبلغ کالابرگ را افزایش دهیم؛ در این رابطه جلساتی هم برگزار شده اما نتیجه نداشته است.

میدری تاکید کرد: برای تامین منابع مالی افزایش اعتبار کالابرگ به نتیجه نرسیده‌ایم.

به این ترتیب، افزایش مبلغ کالابرگ فعلاً منتفی‌ست.

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