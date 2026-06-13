به گزارش ایلنا، مصطفی سالاری در شصت و هفتمین جلسه ارکان اطلاع‌رسانی دولت که به میزبانی سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار شد، ضمن تشریح پرداخت‌های تعهداتی و ارائه خدمات درمانی به ۴۷ میلیون نفر و اهمیت ضریب پشتیبانی برای سازمان، اصلاحات پارامتریک را راهکار حفظ این نسبت دانست و افزود: نسبت پشتیبانی به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های صندوق‌های بازنشستگی، تأثیر بسیاری بر وضعیت منابع و مصارف این سازمان‌ها دارد. در سال‌های اخیر این نسبت به دلایل مختلف از جمله افزایش بازنشستگان وعدم انجام اصلاحات پارامتریک در سازمان تأمین اجتماعی کاهش داشته است.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در ادامه با تشریح وضعیت پرداخت مطالبات تأمین‌اجتماعی توسط دولت چهاردهم، بیان کرد: دولت طی دو سال گذشته با پرداخت بیش از ۳۷۰ همت در قالب اوراق، سهام و نقدی به سازمان، بیش از تعهد پیش‌بینی شده رد دیون در قبال تأمین‌اجتماعی داشته است و از این منظر در تمام دولت‌ها بی‌سابقه بوده است.

به گفته سالاری؛ امسال نیز با تصویب ۲۷۷ هزار میلیارد تومان، میزان قابل توجهی از پرداخت مطالبات تأمین‌اجتماعی از سوی دولت در بودجه سال‌جاری مورد تصویب قرار گرفت.

سالاری با تأکید بر اینکه ۹۰ درصد منابع تأمین‌اجتماعی از محل حق‌بیمه‌ها تأمین می‌شود، توضیح داد: در اواخر سال ۱۴۰۳ و در سال ۱۴۰۴ طرحی در سازمان تأمین اجتماعی تدوین شد و براساس آن، برنامه‌های درآمدزایی، کاهش هزینه و اصلاحات ساختاری و فرایندی در اولویت قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: همچنین برای اصلاح قانون، طرحی ۱۳بندی را تدوین کرده و تصویب آن‌ها را پیگیری می‌کنیم. تصویب عمده این موارد اصلاحی، افزایش درآمد، پایداری و تعادل مالی سازمان، ساماندهی و ارتقای خدمات تأمین‌اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

سالاری همچنین در ادامه این نشست با اشاره به برنامه‌ریزی و اقدامات لازم برای چابک‌سازی سازمان، گفت: در سازمان تأمین‌اجتماعی در پنج سطح، در بخش‌هایی مانند ستاد مرکزی، ساماندهی شعب، اصلاح ساختار درمان و اجرای بودجه عملکردی در بخش درمان، چابک‌سازی را برنامه‌ریزی و دنبال کرده‌ایم.

پیش‌بینی اقدامات تأمین‌اجتماعی در شرایط مختلف کشور

سالاری با تشریح شرایط محتمل کشور و تأثیر آن‌ها بر سازمان تأمین‌اجتماعی، وضعیت منابع و مصارف سازمان در شرایط مذکور را توضیح داد و همچنین به برنامه‌ریزی سازمان تأمین‌اجتماعی برای مواجهه و مدیریت این شرایط اشاره کرد و گفت: تدابیر لازم در خصوص اندیشیده شده است.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در ادامه با اشاره به اقدامات جاری سازمان تأمین‌اجتماعی درخصوص بررسی درخواست متقاضیان بیمه بیکاری و برقراری مقرری مربوطه بیان کرد: بر خلاف پیش‌بینی‌ها که برآورد بیشتری از تقاضا برای بیمه بیکاری را نشان می‌داد، تاکنون ۲۶۱ هزار نفر ثبت‌نام بیمه بیکاری داشته‌اند که با طی مراحل قانونی و ارجاع به سازمان، مقرری حدود نیمی از این افراد برقرار شده است و برقراری مقرری سایرین نیز در حال انجام است.

سالاری افزود: در ارتباط با بیمه بیکاری، سازمان تأمین‌اجتماعی اقدامات لازم را طبق قانون و در زمان مقرر انجام می‌دهد و تصمیماتی نیز برای تسهیل و تسریع درخواست‌های متقاضیان صورت گرفته است.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با تأکید بر اینکه فعالیت‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی مرتبط با مجموعه اقدامات تأمین‌اجتماعی را در راستای همراهی با شرکای اجتماعی، با جدیت پیگیری می‌کنیم، گفت: در حال حاضر گفت‌وگوی مستمر با شرکای اجتماعی را در سازمان تأمین‌اجتماعی در چارچوب سلسله نشست‌های «هم‌اندیشی برای تحول‌آفرینی» دنبال می‌کنیم.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: شورای اطلاع‌رسانی دولت و رسانه‌ها همواره در شرایط مختلف همراه و پشتیبان سازمان تأمین‌اجتماعی بوده‌اند.

سالاری در پایان بیان کرد: رئیس جمهور، معاون اول، معاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر ارکان دولت همواره با اهتمام جدی، مسائل مرتبط با تأمین‌اجتماعی را پیگیری و با این سازمان همراهی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه برنامه‌های اجرایی رئیس‌جمهور و دولت را با اولویت در سازمان تأمین‌اجتماعی برنامه‌ریزی و پیگیری می‌کنیم، تصریح کرد: شورای اطلاع‌رسانی دولت و رسانه‌ها کمک کرده‌اند تا سرمایه اجتماعی کشور در پیشبرد طرح‌ها و اقدامات حفظ شود و این اقدامات در مسیر رضایتمندی بیشتر ذینفعان و شرکای اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی است.

براساس گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، شصت و هفتمین نشست ارکان اطلاع‌رسانی دولت با حضور رئیس و اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت به میزبانی سازمان تامین اجتماعی برگزار شد و موضوعاتی پیرامون مسائل روز مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.





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