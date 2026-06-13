در گیلاوند اتفاق افتاد؛
جزئیات مصدومیت یک کارگر زن ۲۰ ساله در جریان گیرکردن در دستگاه بالابر
یک کارگر زن حدوداً ۲۰ ساله در منطقه گیلاوند شهرستان دماوند بر اثر گیرکردن در دستگاه بالابر، دچار مصدومیت شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این حادثه در بلوار یادگار امام گیلاوند و در یک واحد فروشگاهی رخ داد. بر اساس گزارشها، این کارگر هنگام انتقال وسایل به طبقه فوقانی، ناگهان بین دستگاه بالابر و سقف گیر کرد.
بنابر این گزارش، نیروهای امداد و نجات پس از حضور در محل، موفق به رهاسازی وی شدند.
این کارگر به دلیل آسیبدیدگی از ناحیه کمر، برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شد.