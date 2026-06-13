جزئیات مصدومیت یک کارگر زن ۲۰ ساله در جریان گیرکردن در دستگاه بالابر

به گزارش خبرنگار ایلنا، این حادثه در بلوار یادگار امام گیلاوند و در یک واحد فروشگاهی رخ داد. بر اساس گزارش‌ها، این کارگر هنگام انتقال وسایل به طبقه فوقانی، ناگهان بین دستگاه بالابر و سقف گیر کرد.

بنابر این گزارش، نیروهای امداد و نجات پس از حضور در محل، موفق به رهاسازی وی شدند.

این کارگر به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه کمر، برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شد.

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