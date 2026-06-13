چرا سرکوب مزدی در مدارس خصوصی؟!

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری «WS-WS»، معلمان ترکیه در اعتراض به سرکوب مزد و حقوق در مدارس خصوصی این کشور، در شهرهای بزرگ از جمله آنکارا و استامبول و ازمیر دست به تجمعات متعدد زدند.

صبح روز شنبه، معلمان فعال ترکیه در بخش خصوصی و معلمانی که تحت تأثیر وضعیت معلمان بخش خصوصی قرار دارند، در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور، به ویژه در آنکارا (پایتخت)، راهپیمایی‌ها و کنفرانس‌های مطبوعاتی ترتیب دادند. این اعتراضات خواستار امنیت شغلی معلمان مدارس بخش خصوصی، بهبود مزایا و حقوق در بخش خصوصی شدند.

معترضان اعلام کردند که اگر خواسته‌های آن‌ها برآورده نشود، معلمان بخش خصوصی و سایر معلمان مرتبط از سراسر ترکیه در ۱۴ ژوئن (هفته آینده) اعتصاب نامحدودی را در در مدارس خصوصی ترکیه آغاز خواهند کرد.

اعتراضات اوایل هفته گذشته توسط اتحادیه معلمان بخش خصوصی، و «انجمن معلمان آسیب‌دیده از تبعیض» سازماندهی شد. این تشکل‌ها نماینده معلمانی بودند که با وجود امتیازات بالای اخذ شده در بخش دولتی پذیرفته نشده و به این موضوع اعتراض دارند.

دو اتحادیه بزرگ معلمان و کارکنان دولت شامل «اگتیم سن» و «مامور سن» در قالب دو سندیکای مطرح، از این اعتراضات حمایت کردند.

حقوق معلمان بخش خصوصی ترکیه، گاهی تا نصف معلمان رسمی و دولتی است و سرکوب مزدی شدید در بخش خصوصی رواج دارد.

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