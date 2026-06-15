یک فعال ایمنی و بهداشت کار در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
ورود غیرمجاز نظام مهندسی به یک حیطه تخصصی/ با جان کارگران بازی نکنید!
مسئول کمیته پیشگیری از حوادث و بیماریهای ناشی از کار کانون سراسری انجمنهای مسئولین ایمنی و بهداشت کار کشور، با انتقاد شدید از ورود غیرمجاز برخی نهادها به حیطه تخصصی ایمنی و سلامت شغلی، نسبت به پیامدهای ناگوار این اقدام هشدار داد.
وحید فرحبخش با اشاره به اقدامات اخیر برخی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در استانها به ایلنا گفت: مدتی است این سازمانها در اقدامی غیرقانونی و خارج از صلاحیتهای تعریفشده خود، اقدام به برگزاری دورههای آموزشی تحت عنوان «سرپرست HSE» برای فارغالتحصیلان رشتههای عمران، برق و سایر رشتههای غیرمرتبط کردهاند. این اقدام دخالت آشکار در حیطه تخصصی و واگذاری مسئولیتهای حیاتی صیانت از جان انسانها به افرادی است که فاقد تحصیلات آکادمیک و صلاحیتهای قانونی در رشتههای مهندسی ایمنی، بهداشت حرفهای و HSE هستند.
وی درباره انتشار پوستر اعتراضی در فضای مجازی که بازتاب زیادی داشت، توضیح داد: این پوستر یک «اقدام اعتراضی و نمادین» و در واقع آینهای در برابر رفتار غیرکارشناسی سازمان نظام مهندسی است. منطق ما روشن است؛ اگر قرار باشد سازمانی بدون مجوز قانونی و بدون در نظر گرفتن پیشنیازهای دانشگاهی، صرفاً با برگزاری چند ساعت دوره، برای افراد «عنوان تخصصی» و مجوز فعالیت در یک رشته دیگر صادر کند، پس انجمن HSE نیز میتواند با همین منطق، دورههای تجربی تربیت مهندس عمران، برق و مکانیک برگزار نماید!
مسئول کمیته پیشگیری از حوادث کانون سراسری انجمنهای ایمنی و بهداشت کار کشور تأکید کرد: ایمنی و بهداشت شغلی، یک علم تخصصی و آکادمیک است، نه یک دوره کوتاهمدت چندساعته برای پر کردن رزومه یا کسب درآمد سازمانی. ورود افراد فاقد صلاحیت به این حوزه، مستقیماً با افزایش حوادث ناگوار کارگاهی و قربانی شدن جان کارگران در ارتباط است.
فرحبخش در پایان با اعلام اعتراض رسمی انجمن صنفی ایمنی، بهداشت حرفهای و محیط زیست استان آذربایجان شرقی نسبت به این موازیکاریها، تصریح کرد: ما خواستار توقف فوری این دورههای فاقد وجاهت قانونی از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان هستیم و پیگیری حقوقی این موضوع را برای صیانت از جایگاه تخصصی این حرفه و حفظ جان نیروی کار، حق قانونی خود میدانیم. تخصصها باید محترم شمرده شوند و نباید با جان انسانها بازی کرد.