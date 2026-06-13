به گزارش خبرنگار ایلنا، ۳۸ کارگر فصلی ایرانی (زن و مرد) که برای برداشت محصول چای به شهرستان «چایلی» در استان «ریزه» ترکیه سفر کرده بودند، پس از ۱۵ روز کار، هنگام مطالبه دستمزد خود مورد حمله گروهی از عوامل کارفرما قرار گرفتند. در این حادثه، تعدادی از کارگران زخمی شدند و یکی از آن‌ها به دلیل شکستگی فک به بیمارستان دانشگاه فنی «کارادنیز» در ترابزون منتقل شد.

بر اساس این گزارش، حادثه زمانی رخ داد که کارگران در محدوده محل کار خود منتظر دریافت حقوقشان بودند؛ در این هنگام، حدود ۱۵ نفر از عوامل کارفرما به آنان حمله‌ور شده و با ضرب‌وشتم، کارگران را از محل کار اخراج کردند. عوامل کارفرما سپس کارگران ایرانی را به پایانه اتوبوس‌رانی چایلی منتقل کرده و در آنجا رها کردند. با اطلاع‌رسانی صاحب یک شرکت اتوبوس‌رانی، پلیس در محل حاضر شد و این کارگران را به مدت دو روز در مسجد پایانه اتوبوس‌رانی اسکان داد.

در روند تحقیقات قضایی پرونده، کارفرمای متهم با حروف اختصاری «م.ی» به اتهام مشارکت در این حمله بازداشت شد، اما پس از ادای توضیحات، با قرار نظارت قضایی آزاد شد. تاکنون درباره سایر افرادی که در این حمله مشارکت داشته‌اند، اقدام قضایی صورت نگرفته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که این کارگران برای بازگشت به ایران به مرز بازرگان (گوربولاغ) منتقل شده‌اند.

سوءاستفاده از نیروی کار مهاجر در مزارع ترکیه

هر ساله با آغاز فصل برداشت محصولات کشاورزی در تابستان، هزاران کارگر فصلی از مناطق مختلف ترکیه و کشورهای همسایه از جمله ایران راهی این مزارع می‌شوند. با این حال، گزارش‌های متعددی از سوءاستفاده از نیروی کار مهاجر منتشر شده است. در بسیاری از موارد، کارفرمایان هنگام مطالبه دستمزد از سوی کارگران، با طرح بهانه‌های مختلف و ایجاد درگیری‌های ساختگی، نه تنها از پرداخت حق‌الزحمه خودداری می‌کنند، بلکه اقدام به اخراج و ضرب‌وشتم کارگران می‌نمایند. بسیاری از این کارگران نیز به دلیل ناآشنایی با قوانین ترکیه، موانع زبانی و ترس از تهدید کارفرمایان، از پیگیری حقوقی خودداری می‌کنند.

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