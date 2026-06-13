توضیحاتی در مورد علیالحساب مستمری صندوق نفت
در روزهای گذشته، برخی از بازنشستگان و بازماندگان صندوق نفت با مراجعه به سامانه سما، در بخش «پرسش و پاسخ» درباره موضوع علیالحساب مستمری سؤال خود را ثبت کردهاند.
به گزارش ایلنا، در پی بروز برخی ابهامات برای بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت در خصوص نحوه استفاده از سامانه «سما» و دریافت پیامکهای شماره پیگیری، اطلاعیهای جهت شفافسازی و جلوگیری از برداشتهای نادرست در خصوص «علیالحساب مستمری» تقدیم شد.
در روزهای گذشته، برخی از بازنشستگان و بازماندگان صندوق نفت با مراجعه به سامانه سما، در بخش «پرسش و پاسخ» درباره موضوع علیالحساب مستمری سؤال خود را ثبت کردهاند.
پس از ثبت این سؤال، سامانه بهصورت خودکار یک پیامک حاوی شماره پیگیری برای آنان ارسال کرده است. همین پیامک باعث شده این برداشت برای برخی از این بزرگواران ایجاد شود که گویا «درخواست علیالحساب مستمری» در سامانه ثبت شده یا ثبتنام برای این موضوع آغاز شده است. اما اصل موضوع این است که چنین برداشتی درست نیست.
بخش «پرسش و پاسخ» سامانه سما، صرفاً برای ثبت سؤال و دریافت پاسخ طراحی شده و کارکرد آن ثبت درخواست خدمت یا نامنویسی برای دریافت خدمات نیست. بنابراین اگر فردی در این بخش درباره علیالحساب مستمری سؤال کند و شماره پیگیری دریافت کند، این شماره فقط نشاندهنده آن است که سؤال ایشان در سامانه وصول شده است؛ نه اینکه برای دریافت علیالحساب ثبتنام کرده یا در نوبت پرداخت قرار گرفته باشد.
در طراحی سامانه سما، هر خدمت الکترونیکی دارای بخش و منوی اختصاصی خود است؛ به این معنا که اگر خدمتی مانند وام، تسهیلات یا علیالحساب مستمری فعال شود، گزینه مربوط به همان خدمت بهطور مجزا در سامانه نمایش داده خواهد شد. تا زمانی که چنین بخشی در سامانه فعال و قابل مشاهده نباشد، ثبت متن در بخش «پرسش و پاسخ» به معنای ثبت درخواست آن خدمت نخواهد بود.
درباره علیالحساب مستمری نیز همانگونه که پیشتر عرض شده، پرداخت آن منوط به تأمین منابع مالی لازم و طی شدن فرآیندهای قانونی است. این موضوع، مانند سالهای گذشته، به محض نهایی شدن تخصیص منابع و تعیین روش اجرا، از مسیرهای رسمی اطلاعرسانی خواهد شد. در حال حاضر، هیچ فرم یا بخش فعالی برای ثبت درخواست علیالحساب در سامانه سما وجود ندارد.
در پایان، ضمن سپاس از همراهی همیشگی شما پیشکسوتان ارجمند، خواهشمندیم با استفاده از بخشهای مرتبط در سامانه، امکان رسیدگی دقیقتر و ارائه خدمات مؤثرتر را فراهم فرمایید. اطمینان داشته باشید که هرگونه خدمت جدید، پس از نهایی شدن، در اولین فرصت و با کمال احترام از طریق درگاههای رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.