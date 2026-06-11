بیانیه بازنشستگان تأمین اجتماعی و هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران به مناسبت روز ملی تکریم بازنشستگان

به گزارش ایلنا در متن این بیانیه آمده است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

روز ملی تکریم بازنشستگان، فرصتی ارزشمند و مغتنم برای پاسداشت مقام والای زنان و مردانی است که سالیان متمادی از عمر، توان، تخصص و سرمایه‌های انسانی خویش را در مسیر آبادانی، توسعه، پیشرفت و اعتلای میهن اسلامی به کار گرفته‌اند و امروز به عنوان گنجینه‌های تجربه، خِرد و سرمایه‌های اجتماعی کشور، شایسته بالاترین مراتب احترام، تکریم و حمایت هستند.

هیئت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی و هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران، ضمن گرامیداشت این مناسبت ارزشمند، مراتب تقدیر و سپاس خود را از تمامی بازنشستگان، مستمری‌بگیران و پیشکسوتان عرصه کار و تولید ابراز داشته و امیدوار است با همدلی و عزم جدی مسئولان و تصمیم‌گیران کشور، زمینه رفع مشکلات و دغدغه‌های معیشتی، درمانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این قشر شریف، نجیب و اثرگذار بیش از پیش فراهم گردد.

بی‌تردید بازنشستگان تأمین اجتماعی، صاحبان اصلی حقوقی هستند که حاصل سال‌ها تلاش، خدمت و پرداخت حق بیمه آنان است و تحقق کامل حقوق قانونی ایشان، نه یک امتیاز بلکه تکلیفی قانونی، شرعی و اخلاقی بر عهده تمامی دستگاه‌های مسئول محسوب می‌شود. از این رو، کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی و تشکیلات کارگری در تمامی سطوح، با جدیت و مسئولیت‌پذیری، پیگیر اجرای کامل قوانین مرتبط با حقوق بازنشستگان، بهبود سطح معیشت، ارتقای خدمات درمانی، حفظ کرامت انسانی و تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی آنان از طریق تعامل و مطالبه‌گری مستمر از مجلس شورای اسلامی، دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

ما بر این باوریم ،بازنشستگان آینه کارگرانند، که توسعه ،پیشرفت وشکوفایی تولید پایدار جامعه در گرو احترام به منزلت بازنشستگان و تأمین زندگی شایسته برای آنان است. از این رو، تا تحقق عدالت واقعی وتقسیم عادلانه ثروت با اجرای کامل قوانین، صیانت از حقوق قانونی و برقراری رفاه و آرامش در زندگی بازنشستگان و مستمری‌بگیران عزیز، از هیچ تلاش وکوشش و پیگیری قانونی و صنفی دریغ نخواهیم کرد.

در پایان، ضمن تبریک روز ملی تکریم بازنشستگان به تمامی پیشکسوتان عرصه کار و تولید، از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت، آرامش، رفاه و سربلندی روزافزون همه بازنشستگان و خانواده‌های معزز آنان را مسئلت داریم.

نصرالله دریابیگی

رئیس کانون بازنشستگان

و دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران

نایب رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی کشور

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