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بیانیه بازنشستگان تأمین اجتماعی و هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران به مناسبت روز ملی تکریم بازنشستگان

بیانیه بازنشستگان تأمین اجتماعی و هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران به مناسبت روز ملی تکریم بازنشستگان
کد خبر : 1797582
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هیئت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی و هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران به مناسبت روز ملی تکریم بازنشستگان بیانیه مشترکی صادر کردند.

به گزارش ایلنا در متن این بیانیه آمده است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

روز ملی تکریم بازنشستگان، فرصتی ارزشمند و مغتنم برای پاسداشت مقام والای زنان و مردانی است که سالیان متمادی از عمر، توان، تخصص و سرمایه‌های انسانی خویش را در مسیر آبادانی، توسعه، پیشرفت و اعتلای میهن اسلامی به کار گرفته‌اند و امروز به عنوان گنجینه‌های تجربه، خِرد و سرمایه‌های اجتماعی کشور، شایسته بالاترین مراتب احترام، تکریم و حمایت هستند.

هیئت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی و هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران، ضمن گرامیداشت این مناسبت ارزشمند، مراتب تقدیر و سپاس خود را از تمامی بازنشستگان، مستمری‌بگیران و پیشکسوتان عرصه کار و تولید ابراز داشته و امیدوار است با همدلی و عزم جدی مسئولان و تصمیم‌گیران کشور، زمینه رفع مشکلات و دغدغه‌های معیشتی، درمانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این قشر شریف، نجیب و اثرگذار بیش از پیش فراهم گردد.

بی‌تردید بازنشستگان تأمین اجتماعی، صاحبان اصلی حقوقی هستند که حاصل سال‌ها تلاش، خدمت و پرداخت حق بیمه آنان است و تحقق کامل حقوق قانونی ایشان، نه یک امتیاز بلکه تکلیفی قانونی، شرعی و اخلاقی بر عهده تمامی دستگاه‌های مسئول محسوب می‌شود. از این رو، کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی و تشکیلات کارگری در تمامی سطوح، با جدیت و مسئولیت‌پذیری، پیگیر اجرای کامل قوانین مرتبط با حقوق بازنشستگان، بهبود سطح معیشت، ارتقای خدمات درمانی، حفظ کرامت انسانی و تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی آنان از طریق تعامل و مطالبه‌گری مستمر از مجلس شورای اسلامی، دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

ما بر این باوریم ،بازنشستگان آینه کارگرانند، که توسعه ،پیشرفت وشکوفایی تولید پایدار جامعه در گرو احترام به منزلت بازنشستگان و تأمین زندگی شایسته برای آنان است. از این رو، تا تحقق عدالت واقعی وتقسیم عادلانه ثروت با اجرای کامل قوانین، صیانت از حقوق قانونی و برقراری رفاه و آرامش در زندگی بازنشستگان و مستمری‌بگیران عزیز، از هیچ تلاش وکوشش و پیگیری قانونی و صنفی دریغ نخواهیم کرد.

در پایان، ضمن تبریک روز ملی تکریم بازنشستگان به تمامی پیشکسوتان عرصه کار و تولید، از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت، آرامش، رفاه و سربلندی روزافزون همه بازنشستگان و خانواده‌های معزز آنان را مسئلت داریم.

نصرالله دریابیگی

رئیس کانون بازنشستگان

و دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران

نایب رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی کشور

 

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