آخرین اخبار از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی/ مدیرعامل: نیاز به منابع تکمیلی داریم

به گزارش ایلنا، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، در ارتباط با پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان پس از صدور احکام گفت: احکام جدید بازنشستگان تامین اجتماعی صادر شده است.

وی افزود: پرداخت آخر این ماه بر اساس احکام جدید نیاز به تأمین منابع تکمیلی دارد که به جد دنبال می‌شود.

گفتنی ست بعد از صدور احکام بازنشستگان تامین اجتماعی، اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه این احتمال وجود دارد به دلیل کمبود منابع، افزایش حقوق بازنشستگان در خرداد نیز اعمال نشود و مابه التفاوت سه ماه ابتدای سال، در تابستان پرداخت گردد.

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