بهره مندی مددجویان از ویزیت آنلاین رایگان
دومین نشست شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در دولت چهاردهم با رونمایی از سامانه «مستمری جمع» و تصویب ارائه خدمات ویزیت آنلاین رایگان به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی همراه بود.
به گزارش ایلنا، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی رمضان، از بررسی پنج دستور کار در این نشست خبر داد و گفت: دو سامانه «مستمری جمع» و «مرهم» در این جلسه رونمایی شد.
وی افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی میتوانند از خدمات ویزیت برخط رایگان و نسخهنویسی الکترونیک بهرهمند شوند.
اختصاص ۶۰۰ همت اعتبار به کالابرگ الکترونیکی
در این نشست، کلیات موضوع «بررسی مصرف واقعی خوراک خانوارها و پیشنهاد اجراییسازی ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده» به تصویب رسید و مقرر شد جزئیات آن در جلسات آتی مورد بررسی قرار گیرد.
یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با ارائه گزارشی از وضعیت مصرف خانوارها، از اختصاص ۶۰۰ همت اعتبار به طرح کالابرگ الکترونیکی در دولت چهاردهم خبر داد.
وی همچنین اجرای طرحهای حمایتی «یسنا»، «کارت امید مادر» و «رفع سوءتغذیه کودکان» را از دیگر برنامههای در حال اجرای دولت عنوان کرد.
«مرهم»؛ سکوی خدمات پزشکی برای خانوارهای حمایتی
در ادامه جلسه، مهدی یوسفزاده، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت تعاون، گزارشی از راهاندازی سکوی اینترنتی «مرهم» ارائه کرد.
به گفته وی، این سامانه با همکاری سکوی خدمات پزشکی «پذیرش۲۴» و در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت، امکان دریافت خدمات رایگان پزشکی آنلاین و نسخهنویسی الکترونیک را برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی فراهم میکند.
وی افزود: پزشکان متخصص و عمومی به صورت داوطلبانه در این طرح مشارکت دارند و خدمات سلامتمحور به نیازمندان ارائه میدهند.
همچنین رونمایی از سامانه «مستمری جمع» دیگر محور مهم این نشست بود.
سمیرا اسمعیلی شهمیرزادی، مدیرکل دفتر بیمههای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اعلام آغاز به کار این سامانه گفت: «مستمری جمع» امکان بهرهمندی بیمهشدگان دارای سابقه پرداخت حق بیمه در چند صندوق بازنشستگی را از مستمری متناسب با سوابق بیمهای هر صندوق فراهم میکند.
وی افزود: پیش از این، انتقال کامل سوابق بیمهای میان صندوقها مستلزم پرداخت هزینههای قابل توجهی بود، اما با اجرای قانون تجمیع سوابق بیمهای، افراد میتوانند بدون تحمل بار مالی اضافی از تمامی سوابق خود برای دریافت مستمری استفاده کنند.
به گفته اسمعیلی، متقاضیان واجد شرایط از هماکنون میتوانند درخواست خود را در سامانه «مستمری جمع» ثبت کنند تا پس از بررسی و تأیید صندوقهای ذیربط، از مزایای این قانون بهرهمند شوند.
بررسی حقوق معلولان و مقابله با فقر کودک
در بخش دیگری از نشست، گزارش عملکرد قانون حمایت از حقوق معلولان و شاخصهای اجرایی این قانون بررسی و تصویب شد.
همچنین موضوع مقابله با فقر کودک مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد کارگروهی تخصصی برای پیگیری و اجرای برنامههای مرتبط با این حوزه تشکیل شود.
دومین نشست شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با حضور جمعی از مدیران سازمانهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.