به گزارش خبرنگار ایلنا، بحث بیمه تکمیلی برای بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی مختلف کشور، همواره محل بحث و انتقاد بوده است. سازمان تامین اجتماعی سال‌هاست مشکل عدم تسویه حساب با شرکت بیمه تکمیلی را دارد و این مشکل گویا به صندوق‌های دیگر بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری (دومین بیمه‌گر اجتماعی مهم کشور) سرایت کرده و باعث دردسر برای درمان بازنشستگان دولت شده است.

سال گذشته بود که در جریان انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی صندوق کشوری با یکی از شرکت‌های بیمه‌گر این حوزه، باوجود حضور خبرنگاران برای پوشش خبری انعقاد قرارداد، شرکت بیمه‌گر به دلیل اختلافی در تنظیم قرارداد، در دقیقه نود پای میز حاضر نشد و خبرنگاران دست از پا درازتر و بدون خبر به دفاتر کار خود بازگشتند. پس از ناکارآمدی بیمه دانا در پاسخ به مطالبات بازنشستگان کشوری و انباشته‌شدن انبوهی بدهی برای صندوقدر جریان این قرارداد، سال گذشته زمزمه بستن قرارداد با بیمه دی و پیروزی این شرکت در مناقصه مطرح شد، اما امضای قرارداد بیمه تکمیلی با این شرکت نیز به تاخیر افتاد.

سرانجام در نیمه اردیبهشت‌ماه امسال، با تاخیری چندماهه، قراردادی که قرار بود قبل از جنگ اخیر بسته شود، بالاخره نهایی و امضا شد. قرار بود میزبانی بیمه دی از ۲.۵ میلیون بازنشسته در ۱۳ هزار مرکز درمانی رقم بخورد؛ حالا اما همچنان مشکلات بیمه تکمیلی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری سر جای خود قرار دارد و گلایه‌هایی در این رابطه مطرح است؛ گلایه‌هایی که شامل صندوق‌های ادغام‌شده و بازنشستگان آن (هما و فولاد) نیز می‌شود و محدود به کارکنان بازنشسته دولت نیست!

بدهی ۲۷ هزار میلیارد تومانی به بیمه‌های تکمیلی پیگیری نمی‌شود!

محمدرضا انتظاریان (نماینده بازنشستگان آموزش و پرورش در استان خراسان شمالی) در این ارتباط توضیح می‌دهد: علیرغم اینکه پرداختی‌های بازنشستگان بابت بیمه تکمیلی و کسورات درج شده در احکام آن‌ها بسیار بیشتر شده و از ۲۱۰ هزار تومان در سال گذشته به ۸۴۰ هزار تومان (۴ برابر) افزایش یافته و در طرح طلایی به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان نیز رسیده است، اما در عمل هیچ پیشرفت خاصی در طرح‌های بیمه تکمیلی بازنشستگان نمی‌بینیم.

وی افزود: بسیاری از موارد و ردیف‌های درمانی ما در خدمات بیمه تکمیلی سال‌های قبل فاقد سقف بود که امروز پس از انتشار دیرهنگام مفاد قرارداد بیمه تکمیلی، مشخص شده که سقف پایینی برای آن درنظر گرفته شده است. بسیاری از تعهدات دارویی باوجود افزایش حق بیمه پرداختی برای بیمه تکمیلی، کماکان پوشش داده نمی‌شود. اکنون سه ماه است که مراکز درمانی طرف قرارداد، به صورت یک طرفه قرارداد خود را با شرکت بیمه تکمیلی دی لغو کرده‌اند. برخی دیگر خدمات خود را چراغ خاموش قطع کرده‌اند. در مقابل صندوق بازنشستگی کشوری نیز هیچ تعهدی بر گردن نمی‌گیرد.

محمدرضا انتظاریان ادامه داد: حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بدهی صندوق بازنشستگی کشوری به کلیه شرکت‌های ارائه دهنده بیمه تکمیلی در دوره‌های قبل بوده که هیچکدام تسویه نشده است. صندوق بازنشستگی کشوری کلیه پولی که در این سه ماه پس از جنگ دریافت کرده، تنها بابت بدهی پرداخت کرده است. آنچه شرکت بیمه دی قرار بوده خدمات دهد، توسط هیچ کدام از مراکز درمانی پذیرفته نشده است. خدمات دندان‌پزشکی، تصویربرداری و آزمایشگاه و داروهای خاص، همگی از پوشش بیمه تکمیلی خود را خارج می‌دانند و یک طرفه فسخ قرارداد کرده‌اند. لذا هیچکدام از این موارد برخلاف مندرجات قرارداد بیمه دی، تحت پوشش نیست.

این نماینده بازنشستگان فرهنگی در استان خراسان رضوی تصریح کرد: بازنشستگان کشوری هنوز بلاتکلیف هستند. این روزها فاکتورهای درمانی که در دست بازنشستگان قرار دارد، از دو هفته قبل تا امروز تسویه نشده است. پس از آن نیز فاکتورهای درمانی دریافت شده اما بابت فاکتورها هیچ پولی به حساب بازنشستگان واریز نشده است. کلیه فاکتورهایی که تسویه شدند، برای چندماه قبل جنگ بودند. ما مواردی داریم که حتی همان فاکتورهای دریافتی ماه‌های قبل نیز پرداخت نشده است. برای مثال یکی از همکاران ما فاکتوری ۱۵ میلیون تومانی داشته و تحویل داده، اما پس از چهار ماه، تنها چهار میلیون تومان آن (کمتر از یک سوم) تسویه حساب و پرداخت شده است.

این فعال حقوق بازنشستگان در پایان گفت: فرانشیز درمانی پرداخت شده برای بازنشستگان نیز بسیار بالاست. برای مثال بیشتر خدمات و به ویژه خدمات اساسی و پرمخاطب درمانی بیمه تکمیلی، فرانشیز ۱۰ تا ۲۰ درصدی دارد؛ فرانشیزی که در برخی درمان‌ها، به خصوص درمان بیماری‌های خاص، مبلغ بسیار بالایی می‌شود. تعیین سقف نیز برای برخی خدمات درمانی مثل بیماری‌های خاص پایین است. با این وجود، مراکز درمانی موجود، همین قرارداد را با همین شرایط بد هم نپذیرفتند و از روز اول با بیمه‌گر تکمیلی همکاری نکردند. همه این مراکز، نامه یک طرفه مبنی بر فسخ یکسویه به زیرمجموعه‌های خود زدند و اکنون بازنشستگان دولت برای درمان خود کاملاً بلاتکلیف‌اند.

انتهای پیام/