کارگران کارخانه فولاد پارس هفت‌تپه، تولیدکننده انواع شمش‌های آهن و فولاد در شهرک صنعتی شوش استان خوزستان، در تماس با ایلنا، از چهار ماه معوقات بیمه‌ای خود خبر دادند.

طبق اعلام این کارگران، حق بیمه ماه‌های مهر و آبان سال گذشته و همچنین فروردین و اردیبهشت سال جاری به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشده است.

یکی از کارگران این واحد تولیدی در این باره گفت: تعدادی از کارگران که برای استفاده از خدمات درمانی به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند، متوجه شدند حق بیمه آن‌ها پرداخت نشده و در دریافت خدمات با مشکل مواجه شدند.

وی با اشاره به شرایط دشوار معیشتی کارگران افزود: با توجه به هزینه‌های سنگین درمان و ناکافی بودن دستمزدها، کارگران توان پرداخت هزینه‌های درمان به صورت آزاد را ندارند. همچنین مشکلات بیمه‌ای باعث شده برخی همکاران که در آستانه بازنشستگی با شرایط مشاغل سخت و زیان‌آور هستند، به دلیل بدهی کارفرما به تأمین اجتماعی، امکان بازنشستگی نداشته باشند.

به گفته این کارگر، موضوع معوقات بیمه‌ای با کارفرما در میان گذاشته شده اما وی دلیل این تأخیر را مشکلات مالی و کمبود نقدینگی عنوان کرده است.

این کارگر در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تأخیر در پرداخت حقوق‌ها اظهار داشت: جدا از مطالبات بیمه‌ای، دستمزد ما نیز با یک تا دو ماه تأخیر پرداخت می‌شود. با وجود اینکه بارها موضوع معوقات مزدی را در رسانه‌ها مطرح کرده‌ایم تا به گوش مسئولان برسد، تاکنون اقدام مؤثری صورت نگرفته و کسی پاسخگو نیست.

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