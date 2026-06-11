رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با ایلنا مطرح کرد؛
نمره قبولی تأمین اجتماعی در افزایش حقوق و متناسبسازی/ امیدواریم مستمریها در خرداد افزایش یابد
بابایی کارنامی توضیح داد: میدانیم سازمان تأمین اجتماعی در وضعیت مالی سختی به سر میبرد و ما نیز در مجلس با درک درست شرایط کنونی، حمایت و کمکِ جدی و همهجانبه میکنیم تا از این مرحله عبور کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اهتمام سازمان تأمین اجتماعی در افزایش حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران را ستود.
علی بابائی کارنامی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم) در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: تکریم پنج میلیون و دویست هزار نفر بازنشسته و مستمریبگیر وظیفۀ همۀ ماست و با وجود اختلاف نظراتی که نسبت به احکام بازنشستگان وجود دارد، باید همۀ کوشش خود را به کار ببندیم تا این مهم به ثمر برسد.
نمایندۀ مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: میدانیم سازمان تأمین اجتماعی در وضعیت مالی سختی به سر میبرد و ما نیز در مجلس با درک درست شرایط کنونی، حمایت و کمکِ جدی و همهجانبه میکنیم تا از این مرحله عبور کنیم. اگرچه جا دارد از عملکرد سازمان در جنگ رمضان تقدیر کنم که با نهایت تعاملی که با شرکای اجتماعی خود داشت، توانست با وجود بحرانهای دستبهگریبان، نمرۀ قبولی بگیرد.
وی افزود: ضروری است دولت و مجلس از سازمان تامین اجتماعی حمایت لازم را انجام دهند و مسئولین سازمان هم جدیت و تدابیر لازم را برای پرداخت حقوق خرداد طبق احکام افزایشی جدید داشته باشند.
گفتنی ست مستمری حداقلبگیران سازمان تامین اجتماعی ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و مبلغ آن در سال جاری ۱۶۶،۲۵۵،۵۰۰ریال است. مستمری دریافتی سایر سطوح نیز نسبت به سال قبل به میزان ۴۵ درصد به علاوۀ مبلغ ثابت ۱۵,۵۸۶,۴۷۰ ریال افزایش یافته است.
در همین حال، سازمان تامین اجتماعی فاز سوم و نهایی متناسبسازی حقوق مستمری بگیرانِ غیرحداقلبگیر را تکمیل و اجرا کرد. به این ترتیب، نسبت مستمری «غیرحداقلبگیران» به ۹۰ درصد «نسبت مستمری زمان برقراری فرد به حداقل دستمزد سال برقراری» افزایش یافت. پیش از این، در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۳۰ و ۴۰ درصد از تکلیف قانون برنامه هفتم به منظور متناسبسازی حقوق این دسته از بازنشستگان و مستمری بگیران اجرا شده بود.