رونمایی از کتاب «تاریخ شفاهی صندوق بازنشستگی کشوری»
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با تأکید بر اهمیت جایگاه خانواده و بازنشستگان در جامعه گفت: بهرهگیری از مدیریت دانش، اسناد و تاریخ شفاهی میتواند در شناخت چالشها و اصلاح مسیر صندوقهای بازنشستگی نقش مهمی ایفا کند.
به گزارش ایلنا، علاء الدین ازوجی، در آیین رونمایی از کتاب «یک قرن صندوق بازنشستگی کشوری» که در آستانه روز خانواده و تکریم بازنشستگان و با حضور مدیران صندوق و جمعی از بازنشستگان نویسنده برگزار شد، با تبریک این مناسبت به بازنشستگان و خانوادههای آنان، بر جایگاه مهم نهاد خانواده در فرهنگ و تاریخ ایران تأکید کرد.
وی با اشاره به ریشههای تاریخی نهاد خانواده در ایران اظهار کرد: نهاد خانواده در تاریخ و تمدن ایرانی و اسلامی جایگاه ویژهای داشته و از دیرباز یکی از ارکان مهم جامعه ایرانی بوده است.
ازوجی در ادامه با تأکید بر اهمیت مدیریت دانش در سازمانها و این نکته که در دو دهه اخیر در دنیا «مدیریت دانش» مورد توجه زیادی قرار گرفته است، افزود: استفاده از اسناد، مکاتبات، مستندات و تجربههای گذشته میتواند به ایجاد دانش ضمنی که به تولید دانش جدید و درک بهتر روندهای تاریخی میانجامد، کمک کند.
به گفته وی، تحلیل محتوای این منابع و گفتوگوها میتواند فراتر از مطالعه یک کتاب، به شکلگیری نگاههای تازه و کاربردی در حوزه سیاستگذاری منجر شود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری همچنین با اشاره به اهمیت دوره بازنشستگی در زندگی افراد گفت: در بسیاری از موارد، افراد بخش قابل توجهی از زندگی خود را در دوره بازنشستگی سپری میکنند و همین موضوع نشان میدهد که توجه به کیفیت زندگی بازنشستگان و نظامهای حمایتی مرتبط با آنان اهمیت ویژهای دارد.
وی با بیان اینکه تجربه کشورهای موفق نشان میدهد نظامهای بازنشستگی کارآمد میتوانند نقش مهمی در بهبود شاخصهای اجتماعی و اقتصادی ایفا کنند، افزود: در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، بهویژه در شمال اروپا، نظامهای بازنشستگی از ساختارهای قوی و کارآمد برخوردارند و همین امر به ارتقای عملکرد اجتماعی آن کشورها کمک کرده است.
ازوجی تأکید کرد: بررسی تجربههای گذشته و استفاده از تاریخ شفاهی در کنار اسناد و دادههای موجود میتواند به ما کمک کند بهتر بدانیم در چه نقطهای قرار داریم و برای آینده چه مسیری را باید دنبال کنیم.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در پایان با قدردانی از دستاندرکاران تدوین کتاب «یک قرن صندوق بازنشستگی کشوری» اظهار امیدواری کرد که چنین آثار و فعالیتهایی بتواند به حفظ تجربههای ارزشمند و تقویت نگاه علمی و پژوهشی در حوزه بازنشستگی کمک کند.
محمود مرتضاییفرد، عضو هیاتمدیره صندوق بازنشستگی کشوری، نیز در این مراسم و رونمایی از کتاب «یک قرن صندوق بازنشستگی کشوری» با اشاره به نقش پژوهش و مطالعه در بهبود عملکرد صندوقهای بازنشستگی، از موسسه راهبرهای بازنشستگی صبا بهعنوان «چشم بینای» صندوق بازنشستگی کشوری یاد کرد.
مرتضاییفرد با اشاره به سابقه فعالیتهای پژوهشی این موسسه در حوزه بازنشستگی و رفاه گفت: موسسه صبا طی سالهای گذشته مطالعات ارزشمندی درباره اثرات خدمات رفاهی که از سال ۱۳۹۸ در صندوق آغاز شده، انجام داده و نتایج این پژوهشها نشان میدهد این خدمات در بهبود زندگی و آسایش بازنشستگان نقش مؤثری داشته است.
وی افزود: این موسسه با انجام بررسیهای چندلایه و ارائه تحلیلهای علمی، به مدیران اجرایی کمک میکند تا تصویر دقیقتری از وضعیت موجود داشته باشند؛ چراکه مدیران اجرایی معمولاً فرصت کافی برای مطالعات عمیق ندارند.
دبیر هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه نیز در این مراسم با تأکید بر اهمیت نگاه تاریخی در تحلیل مسائل اقتصادی گفت: آثار پژوهشی و روایتهای تاریخی میتواند لایههای انسانی و اجتماعی نظام بازنشستگی را روشنتر کند و به سیاستگذاران برای فهم دقیقتر این حوزه کمک کند.
دبیر هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه با اشاره به رونمایی از کتاب «یک قرن صندوق بازنشستگی کشوری» با قدردانی از دستاندرکاران تدوین این اثر، انتشار چنین آثاری را برای فهم بهتر مسائل اقتصادی و اجتماعی حوزه بازنشستگی مهم دانست.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از تحلیلهای اقتصادی صرفاً بر شاخصهای فنی مانند نسبت پشتیبانی یا منابع و مصارف تمرکز دارند، گفت: در پس این شاخصها، انسانهایی قرار دارند که زندگی و تجربههای واقعی آنان باید در تحلیلها دیده شود.
نصیریاقدم با تأکید بر نقش تاریخ و روایتهای مستند در شکلگیری تفکر سیاستی گفت: بررسی تجربهها و روایتهای تاریخی به ما کمک میکند تا بفهمیم تصمیمها در چه بستر فکری و اجتماعی شکل گرفتهاند و همین موضوع میتواند نگاه سیاستگذاران را عمیقتر کند.
حسین رجبپور، مدیرعامل موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، با اشاره به سابقه فعالیت این موسسه اظهار کرد: موسسه صبا از سال ۱۳۷۵ فعالیت خود را بهعنوان موسسه حسابرسی وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری آغاز کرده و از سال ۱۳۹۴ با عنوان موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا مأموریتهای پژوهشی و مطالعاتی مرتبط با نیازهای صندوق را دنبال میکند.
وی با بیان اینکه کتاب «یک قرن صندوق بازنشستگی کشوری» حاصل یکی از پروژههای مطالعاتی موسسه است، افزود: بررسی تاریخ یک نهاد صدساله در اقتصادی که با بیثباتیهای متعدد مواجه بوده، اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا بسیاری از سازمانها و قوانین در اقتصاد ایران دچار تغییرات مداوم میشوند، اما صندوق بازنشستگی کشوری توانسته طی یک قرن تداوم خود را حفظ کند.
در این آیین همچنین بهروز طیرانی، پژوهشگر تاریخ و نویسنده کتاب صد سال صندوق بازنشستگی کشوری، و وحید صابری مقدم، مترجم کتاب ایران عصر ناصری و بازنشسته وزارت امور خارجه، که از دیگر سخنرانان این مراسم بودند به معرفی کتابهای خود پرداختند.
گفتنی است، در پایان این مراسم، از کتاب «یک قرن صندوق بازنشستگی کشوری» نوشته بهروز طیرانی رونمایی شد.