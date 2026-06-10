یک کارگر در حادثه ریزش معدن زغال سنگ گل توت زرند جان باخت
یک کارگر معدنچی در معدن زغال سنگ گلتوت دشتخاک زرند کرمان به دلیل ریزش سقف تونل جان باخت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عصر روز یکشنبه (۱۷ خردادماه)، وقوع حادثه ریزش سقف و بخشی از دیواره در معدن زغالسنگ «گلتوت» منطقه دشتخاک زرند در استان کرمان، منجر به جان باختن یک کارگر جوان شد.
طبق گزارشهای رسیده از منابع کارگری، این حادثه زمانی رخ داد که ۵ کارگر در بخش استخراج معدن مشغول به کار بودند. با ریزش ناگهانی بخشی از کارگاه، ۴ نفر از کارگران موفق شدند با اقدام بهموقع جان خود را نجات دهند، اما متأسفانه کارگر دیگری به نام «ابوالفضل محسنبیگی» که ۲۹ سال سن داشت، زیر آوار گرفتار شد و جان خود را از دست داد.
در حال حاضر مراجع قضایی، انتظامی و اداره کار در حال بررسی دقیق علت این حادثه هستند. لازم به ذکر است که این معدن پیش از این نیز شاهد حوادث مرگباری بوده است؛ در تیرماه سال ۱۴۰۴ یک کارگر دیگر در این معدن جان باخت که علت دقیق مرگ او اعلام نشد. همچنین در شهریورماه سال ۱۴۰۲ نیز حادثه مشابه دیگری در معدن گلتوت منجر به مرگ یکی از کارگران شده بود.
آیین تشییع و خاکسپاری مرحوم محسنبیگی عصر روز گذشته (سهشنبه ۱۹ خردادماه) با حضور مردم در شهرستان زرند برگزار شد.