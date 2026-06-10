خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک کارگر در حادثه ریزش معدن زغال سنگ گل توت زرند جان باخت

یک کارگر در حادثه ریزش معدن زغال سنگ گل توت زرند جان باخت
کد خبر : 1796835
لینک کوتاه کپی شد.

یک کارگر معدنچی در معدن زغال سنگ گلتوت دشتخاک زرند کرمان به دلیل ریزش سقف تونل جان باخت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عصر روز یکشنبه (۱۷ خردادماه)، وقوع حادثه ریزش سقف و بخشی از دیواره در معدن زغال‌سنگ «گلتوت» منطقه دشتخاک زرند در استان کرمان، منجر به جان باختن یک کارگر جوان شد.

طبق گزارش‌های رسیده از منابع کارگری، این حادثه زمانی رخ داد که ۵ کارگر در بخش استخراج معدن مشغول به کار بودند. با ریزش ناگهانی بخشی از کارگاه، ۴ نفر از کارگران موفق شدند با اقدام به‌موقع جان خود را نجات دهند، اما متأسفانه کارگر دیگری به نام «ابوالفضل محسن‌بیگی» که ۲۹ سال سن داشت، زیر آوار گرفتار شد و جان خود را از دست داد.

در حال حاضر مراجع قضایی، انتظامی و اداره کار در حال بررسی دقیق علت این حادثه هستند. لازم به ذکر است که این معدن پیش از این نیز شاهد حوادث مرگباری بوده است؛ در تیرماه سال ۱۴۰۴ یک کارگر دیگر در این معدن جان باخت که علت دقیق مرگ او اعلام نشد. همچنین در شهریورماه سال ۱۴۰۲ نیز حادثه مشابه دیگری در معدن گلتوت منجر به مرگ یکی از کارگران شده بود.

آیین تشییع و خاکسپاری مرحوم محسن‌بیگی عصر روز گذشته (سه‌شنبه ۱۹ خردادماه) با حضور مردم در شهرستان زرند برگزار شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی