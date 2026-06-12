طومار ۱۴ هزار بازنشسته برای حفظ استقلال صندوق بازنشستگی نفت

به گزارش ایلنا، حدود ۱۴ هزار بازنشسته صندوق بازنشستگی نفت با امضای کارزاری در پلتفرم کارزار خطاب به سران سه قوه و رئیس دیوان عدالت اداری، وزیر نفت دولت چهاردهم و اعضای کمیسیون اصل نود مجلس، خواستار جلوگیری از ادغام صندوق بازنشستگان صنعت نفت در سایر صندوق‌ها و حفظ استقلال آن شدند.

در این طومار آمده است:

«ما امضاکنندگان این کارزار، جمعی از کارکنان شاغل و بازنشستگان صنعت نفت کشور هستیم که با احساس مسئولیت نسبت به صیانت از حقوق قانونی، سرمایه‌های انباشته و استقلال صندوق بازنشستگی صنعت نفت، نگرانی عمیق خود را از اقدام‌ها و برنامه‌های اخیر برای مداخله در امور و دارایی‌های این صندوق ابراز می‌داریم.

صندوق بازنشستگی صنعت نفت، بر پایه‌ی اساسنامه‌ی رسمی، با ماهیتی مستقل و غیردولتی اداره می‌شود و دارایی‌های آن متعلق به کارکنان و بازنشستگان این صنعت است؛ سرمایه‌هایی که حاصل سال‌ها تلاش، کار سخت و پس‌انداز اعضاست و بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مالکیت مشروع و خصوصی محسوب می‌شود.

متأسفانه در سال‌های اخیر، برخی اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها بدون جلب رضایت ذی‌نفعان صندوق و خارج از چارچوب‌های قانونی صورت گرفته است که این امر موجب نگرانی جدی خانواده‌ی بزرگ صنعت نفت نسبت به آینده‌ی حقوق، مستمری‌ها و دارایی‌های بازنشستگان گردیده است.

ما ضمن اعلام احترام به تمامی نهادهای حاکمیتی کشور، خواستار موارد زیر هستیم:

۱. پرهیز کامل دولت و دستگاه‌های اجرایی از هرگونه مداخله در مدیریت و دارایی‌های صندوق بازنشستگی صنعت نفت.

۲. تضمین و تأکید بر استقلال مالی، مدیریتی و حقوقی صندوق بر مبنای اساسنامه و اصول قانون اساسی.

۳. نظارت شفاف و قانونی مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط بر جلوگیری از هرگونه واگذاری اجباری یا استفاده‌ی غیرمجاز از دارایی‌های صندوق.

۴. حمایت قاطع از حقوق بازنشستگان، شاغلان و خانواده‌های ایشان به‌عنوان صاحبان واقعی این سرمایه.

ما امضاکنندگان این کارزار، معتقدیم استقلال و سلامت صندوق، نه تنها ضامن امنیت معیشتی بازنشستگان شریف این صنعت، بلکه نمادی از احترام به حقوق مالکیت و عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران است.

خواهشمندیم با توجه به اهمیت و فوریت موضوع، دستورات لازم جهت توقف مداخلات احتمالی و تضمین استقلال صندوق بازنشستگی صنعت نفت صادر گردد.»

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