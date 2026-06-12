طومار ۱۴ هزار بازنشسته برای حفظ استقلال صندوق بازنشستگی نفت
در طومار بازنشستگان نفت آمده است: ما امضاکنندگان این کارزار، معتقدیم استقلال و سلامت صندوق، نه تنها ضامن امنیت معیشتی بازنشستگان شریف این صنعت، بلکه نمادی از احترام به حقوق مالکیت و عدالت اجتماعی است.
به گزارش ایلنا، حدود ۱۴ هزار بازنشسته صندوق بازنشستگی نفت با امضای کارزاری در پلتفرم کارزار خطاب به سران سه قوه و رئیس دیوان عدالت اداری، وزیر نفت دولت چهاردهم و اعضای کمیسیون اصل نود مجلس، خواستار جلوگیری از ادغام صندوق بازنشستگان صنعت نفت در سایر صندوقها و حفظ استقلال آن شدند.
در این طومار آمده است:
«ما امضاکنندگان این کارزار، جمعی از کارکنان شاغل و بازنشستگان صنعت نفت کشور هستیم که با احساس مسئولیت نسبت به صیانت از حقوق قانونی، سرمایههای انباشته و استقلال صندوق بازنشستگی صنعت نفت، نگرانی عمیق خود را از اقدامها و برنامههای اخیر برای مداخله در امور و داراییهای این صندوق ابراز میداریم.
صندوق بازنشستگی صنعت نفت، بر پایهی اساسنامهی رسمی، با ماهیتی مستقل و غیردولتی اداره میشود و داراییهای آن متعلق به کارکنان و بازنشستگان این صنعت است؛ سرمایههایی که حاصل سالها تلاش، کار سخت و پسانداز اعضاست و بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مالکیت مشروع و خصوصی محسوب میشود.
متأسفانه در سالهای اخیر، برخی اقدامات و تصمیمگیریها بدون جلب رضایت ذینفعان صندوق و خارج از چارچوبهای قانونی صورت گرفته است که این امر موجب نگرانی جدی خانوادهی بزرگ صنعت نفت نسبت به آیندهی حقوق، مستمریها و داراییهای بازنشستگان گردیده است.
ما ضمن اعلام احترام به تمامی نهادهای حاکمیتی کشور، خواستار موارد زیر هستیم:
۱. پرهیز کامل دولت و دستگاههای اجرایی از هرگونه مداخله در مدیریت و داراییهای صندوق بازنشستگی صنعت نفت.
۲. تضمین و تأکید بر استقلال مالی، مدیریتی و حقوقی صندوق بر مبنای اساسنامه و اصول قانون اساسی.
۳. نظارت شفاف و قانونی مجلس شورای اسلامی و دستگاههای نظارتی ذیربط بر جلوگیری از هرگونه واگذاری اجباری یا استفادهی غیرمجاز از داراییهای صندوق.
۴. حمایت قاطع از حقوق بازنشستگان، شاغلان و خانوادههای ایشان بهعنوان صاحبان واقعی این سرمایه.
ما امضاکنندگان این کارزار، معتقدیم استقلال و سلامت صندوق، نه تنها ضامن امنیت معیشتی بازنشستگان شریف این صنعت، بلکه نمادی از احترام به حقوق مالکیت و عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران است.
خواهشمندیم با توجه به اهمیت و فوریت موضوع، دستورات لازم جهت توقف مداخلات احتمالی و تضمین استقلال صندوق بازنشستگی صنعت نفت صادر گردد.»