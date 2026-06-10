ایلنا گزارش میدهد؛
از پرواز در آسمان تا رانندگی کف خیابان/ ۴۰۰ مهماندار هواپیما در تهران تعدیل شدند؟!
تداوم محدودیتهای پروازی ناشی از آسیب به ناوگان هوایی، منجر به تعدیل حدود ۴۰۰ مهماندار هواپیما در تهران شده است؛ نیروهای متخصصی که حالا در غیاب حمایتهای صنفی، ناچار به روی آوردن به مشاغل غیررسمی مانند تاکسیهای اینترنتی شدهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تبعات جنگ و خسارات وارده به ناوگان هوایی و فرودگاههای کشور، اکنون دامنگیر نیروی کار متخصص این حوزه شده است. بر اساس گزارشهای دریافتی از منابع کارگری، در پی محدود شدن پروازها و آسیبهای ناشی از تجاوز دشمن، خطوط هواپیمایی دست به تعدیل گسترده نیروهای خود زدهاند؛ تا جایی که حدود ۴۰۰ نفر از مجموع ۱۵۰۰ مهماندار هواپیما در شرکتهای مختلف خطوط هوایی مستقر در تهران، شغل خود را از دست داده و خانهنشین شدهاند.
زمینگیر شدن ناوگان هوایی و ریزش نیروها
به گفته منابع کارگری، ریشه این بحران به خسارات ناشی از حملات نظامی به فرودگاهها و زیرساختهای هوانوردی کشور بازمیگردد که طی آن بخش قابلتوجهی از هواپیماهای مسافربری آسیب دیدهاند. با فروکش کردن شرایط اضطراری، اثرات ثانویه این آسیبها در قالب محدودیت شدید پروازها و افت ظرفیت جابجایی مسافر پدیدار شده و شرکتهای هواپیمایی برای کاهش هزینههای خود، دیواری کوتاهتر از دیوار کارگران و خدمه پرواز پیدا نکردهاند.
سرنوشت تلخ متخصصان؛ تعدیل در سکوت
بر اساس آمارهای صنفی، بخش عمدهای از این ۴۰۰ مهماندار تعدیلشده را نیروهای جوان، تحصیلکرده و مسلط به زبانهای خارجی تشکیل میدهند که دورههای تخصصی و هزینهبر ایمنی و پرواز را سپری کردهاند. خروج این افراد از بدنه هوانوردی کشور، به معنای از دست رفتن بخشی از بدنه آموزشدیده این صنعت است.
یکی از مهمانداران تعدیلشده در این رابطه به خبرنگار ایلنا میگوید: «مهمانداران برای ورود به این حرفه دورههای آموزشی تخصصی و آزمونهای سختی را میگذرانند. اما امسال با کاهش تعداد پروازها، قرارداد بسیاری از همکاران به سادگی تمدید نشد؛ آن هم در شرایطی که سازوکار حمایتی مشخصی برای حفظ امنیت شغلی یا بازگرداندن ما به کار در صورت احیای خطوط پروازی وجود ندارد.»
کوچ اجباری به تاکسیهای اینترنتی
نیروهای متخصص صنعت هوایی پس از مواجهه با بیکاری ناگهانی و در غیاب چتر حمایتی مناسب و بیمه بیکاری کارآمد، برای تأمین مخارج اولیه زندگی ناچار به روی آوردن به مشاغل غیررسمی شدهاند. بر اساس اظهارات فعالان کارگری، تعداد قابلتوجهی از این مهمانداران تحصیلکرده و باسابقه، اکنون در پلتفرمهای تاکسی اینترنتی مانند «اسنپ» مشغول به کار هستند تا بتوانند هزینههای معیشتی خود را تأمین کنند.
این تغییر وضعیت از یک شغل تخصصی، حساس و پرریسک به مشاغل بیثبات و روزمزد، علاوه بر تحمیل آسیبهای روحی و معیشتی به کارگران، نشاندهنده هدررفت شدید سرمایههای انسانیِ آموزشدیده در کشور است؛ موضوعی که مداخله فوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان هواپیمایی کشوری را برای بازنگری در وضعیت قراردادها و حمایت از امنیت شغلی کارگران این حوزه میطلبد.