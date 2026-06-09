کارگر به سختی مانع از نشست گاز شد؛
فداکاری کارگر مصدوم برای جلوگیری از انفجار
یک کارگر ساختمانی که حین کار گودبرداری در حادثه ریزش آوار ساختمان مجاور مصدوم شده بود با اقدام به موقع، از فاجعه انفجار نشت گازشهری جلوگیری کرد.
به گزارش ایلنا؛ شب گذشته (۱۸خردادماه) سه نفر از کارگران حین گودبرداری در بلوار توس مشهد بر اثر ریزش آوار ساختمان مجاور دچار آسیب دیدگی میشوند که بلافاصله یکی از کارگران با مشاهده نشتی گاز لوله شهری، برای جلوگیری از فاجعه انفجار و آسیب دیدگی منازل اطراف، به وسیله یک شال، دست خود را روی خروجی لوله نشت گاز قرار میدهد.
خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته و فقط یک خانم میانسال ساکن ساختمان مجاور دچار شوک شده و همچنین یک دستگاه خودروی سمند نیز آسیب دیده است.