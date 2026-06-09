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اعتراض کارگران گروه ملی فولاد به حقوق معوق و دستکاری بیمه

اعتراض کارگران گروه ملی فولاد به حقوق معوق و دستکاری بیمه
کد خبر : 1796421
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مشکلات کارگران گروه ملی فولاد ایران در اهواز کماکان ادامه دارد و باعث اعتراض نیروهای این مجموعه شده است.

 منابع کارگری در شرکت گروه ملی فولاد ایران در اهواز در تماس با ایلنا،  از احتمال شروع مجدد مطالبه‌گری این کارکنان در اعتراض به حقوق معوق و مشکلات بیمه و اضافه کاری در این شرکت می‌گویند.

کارگران گروه ملی فولاد می‌گویند: به دلیل حدود دو ماه حقوق معوق کارکنان این شرکت، کارکنان اعتراض خود را به زودی به مدیران مجموعه ابراز خواهند کرد. 

این کارکنان همچنین بیان کردند: اضافه‌کاری کارکنان کسر شده و این باعث شده برخی پرسنل تا ۱۰ میلیون تومان کاهش حقوق داشته باشند.

همچنین در ماه‌های اخیر برخی کارگران که در آستانه بازنشستگی هستند، با کاهش مبلغ حق بیمه پرداختی مواجه شدند که این موضوع در دو سال آخر، باعث کاهش مبلغ مستمری در دوره بازنشستگی این کارکنان می‌شود.

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