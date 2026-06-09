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در مجمع عمومی یکصد و چهاردهمین اجلاس بین‌المللی کار مطرح شد؛

ضرورت آموزش مادام‌العمر نیروی کار برای پیشگیری از شکاف دیجیتالی میان کشورها

ضرورت آموزش مادام‌العمر نیروی کار برای پیشگیری از شکاف دیجیتالی میان کشورها
کد خبر : 1796405
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رئیس کانون عالی شورای‌های اسلامی کارگری در مجمع عمومی یکصد و چهاردهمین اجلاس بین‌المللی کار مطرح کرد که باید آموزش مادام‌العمر و توانمندسازی نیروی کار برای پیشگیری از شکاف دیجیتالی میان کشورها ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  رئیس کانون عالی شورای های اسلامی کارگری در مجمع عمومی یکصد و چهاردهمین کنفرانس بین المللی کار  خواستار آموزش مادام‌العمر و توانمندسازی نیروی کار برای غلبه بر تاثیرات منفی هوش مصنوعی بر مشاغل شد و تاکید کرد:  یکی دیگر از راهکارهای لازم برای رفع این چالش، به ویژه پیشگیری از ایجاد شکاف دیجیتالی میان کشورها، بهره مندی کشورهای کمتر برخوردار از همکاری ها و کمک های فنی سازمان های بین المللی است.

 «اولیا علی بیگی»، رئیس کانون عالی شورای های اسلامی کارگری در یکصد و چهاردهمین کنفرانس بین المللی کار ضمن قدردانی از مدیرکل سازمان بین المللی کار به دلیل ​گزارشی در خصوص «مهار و استفاده از هوش مصنوعی در کار شایسته» تاکید کرد: موضوع تأثیرات هوش مصنوعی بر دنیای کار، نه تنها آینده مشاغل، بلکه آینده عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و کرامت انسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

علی بیگی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: هوش مصنوعی در سال‌های اخیر با سرعتی بی‌سابقه در حال گسترش است و بسیاری از بخش‌های اقتصادی، از صنعت و حمل‌ونقل گرفته تا خدمات و مدیریت، از این فناوری بهره می‌برند. این تحول فرصت‌های ارزشمندی را به همراه آورده است. افزایش بهره‌وری، بهبود ایمنی در محیط‌های کار و ایجاد مشاغل جدید در حوزه‌های فناورانه، تنها بخشی از مزایای این پیشرفت محسوب می‌شوند.

وی افزود: اما در کنار این فرصت‌ها، چالش‌های مهمی نیز وجود دارد که نباید نادیده گرفته شوند. یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها، جایگزینی برخی مشاغل با سیستم‌های هوشمند و خودکار است. بسیاری از کارگران، به‌ویژه در مشاغل تکراری و قابل اتوماسیون، ممکن است با خطر از دست دادن شغل یا کاهش امنیت شغلی مواجه شوند. نگرانی مهم دیگر ایجاد شکاف دیجیتالی میان کشورها و در داخل کشورهاست. شکاف دیجیتالی میان مردان و زنان، روستایی و شهری، جوانان و سالمندان که ​می‌تواند نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی را در سطح جهانی و در داخل کشورها افزایش دهد، اگر سیاست‌های حمایتی مناسبی برای مدیریت این گذار در نظر گرفته نشود، ممکن است در آینده شاهد شکاف ها و نابرابری‌های بزرگی باشیم که با اهداف و اصول سازمان بین المللی کار همخوانی ندارد.

رئیس کانون عالی شورای های اسلامی کارگری، یکی از راه های غلبه بر این مشکل را ​آموزش مادام العمر و توانمندسازی نیروی کار عنوان کرد و گفت: یکی دیگر از راهکارهای لازم برای رفع این چالش، به ویژه پیشگیری از ایجاد شکاف دیجیتالی میان کشورها، بهره مندی کشورهای کمتر برخوردار از همکاری ها و کمک های فنی سازمان های بین المللی است.   

علی بیگی خاطرنشان کرد: سازمان بین‌المللی کار در این زمینه می‌تواند نقشی کلیدی داشته باشد؛ از طریق تدوین استانداردهای جهانی، حمایت از حقوق کارگران در عصر دیجیتال و تشویق کشورها به اتخاذ سیاست‌هایی که نوآوری را با عدالت اجتماعی همراه کند.

  رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کارکشور گفت: به نمایندگی از کارگرانی صحبت می کنم که در یک سال گذشته مورد دو تجاوز نظامی آشکار و مغایر با اصول و حقوق بین‌الملل بوده‌اند؛ کارگرانی که برخلاف تمامی اصول پذیرفته شده بین المللی و شاخص‌های کار شایسته، در محیط کار خود، مورد بمباران دشمن متجاوز قرار گرفته که متأسفانه تعدادی از آنها به شهادت رسیدند و تعداد زیادی نیز شغل خود را از دست دادند، مطابق آمارهای منتشر شده در گزارش تحلیلی سازمان بین المللی کار با عنوان «روند های اشتغال و اجتماعی: خطرات فزاینده بازار کار ناشی از بحران خاورمیانه»، متأسفانه دولت ستمگر آمریکا  و رژیم اشغالگر و کودک‌کش اسرائیل با شروع این جنگ نه تنها اشتغال و رفاه چند میلیون کارگر ایرانی و خانواده‌های آنها را از بین برده اند، ​بلکه زندگی میلیون‌ها کارگر را در منطقه آسیا و اقیانوسیه و جهان با مخاطرات اقتصادی و اجتماعی مواجه ساخته اند.

رئیس کانون عالی شورای های اسلامی کارگری ادامه داد: از تمامی اتحادیه‌های کارگری به ‌ویژه از کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری ITUC ​و کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری WFTU که تجاوز آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس اسرائیل را محکوم کرده‌اند سپاسگزارم و ​از همه اعضای سه جانبه سازمان بین‌المللی کار درخواست می نماید ​که سکوت خود را در برابر این ظلم و جنایت که دامنگیر همه مردم جهان شده است بشکنند و آن را محکوم کنند. ​

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