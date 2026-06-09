به گزارش خبرنگار ایلنا، رئیس کانون عالی شورای های اسلامی کارگری در مجمع عمومی یکصد و چهاردهمین کنفرانس بین المللی کار خواستار آموزش مادام‌العمر و توانمندسازی نیروی کار برای غلبه بر تاثیرات منفی هوش مصنوعی بر مشاغل شد و تاکید کرد: یکی دیگر از راهکارهای لازم برای رفع این چالش، به ویژه پیشگیری از ایجاد شکاف دیجیتالی میان کشورها، بهره مندی کشورهای کمتر برخوردار از همکاری ها و کمک های فنی سازمان های بین المللی است.

«اولیا علی بیگی»، رئیس کانون عالی شورای های اسلامی کارگری در یکصد و چهاردهمین کنفرانس بین المللی کار ضمن قدردانی از مدیرکل سازمان بین المللی کار به دلیل ​گزارشی در خصوص «مهار و استفاده از هوش مصنوعی در کار شایسته» تاکید کرد: موضوع تأثیرات هوش مصنوعی بر دنیای کار، نه تنها آینده مشاغل، بلکه آینده عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و کرامت انسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

علی بیگی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: هوش مصنوعی در سال‌های اخیر با سرعتی بی‌سابقه در حال گسترش است و بسیاری از بخش‌های اقتصادی، از صنعت و حمل‌ونقل گرفته تا خدمات و مدیریت، از این فناوری بهره می‌برند. این تحول فرصت‌های ارزشمندی را به همراه آورده است. افزایش بهره‌وری، بهبود ایمنی در محیط‌های کار و ایجاد مشاغل جدید در حوزه‌های فناورانه، تنها بخشی از مزایای این پیشرفت محسوب می‌شوند.

وی افزود: اما در کنار این فرصت‌ها، چالش‌های مهمی نیز وجود دارد که نباید نادیده گرفته شوند. یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها، جایگزینی برخی مشاغل با سیستم‌های هوشمند و خودکار است. بسیاری از کارگران، به‌ویژه در مشاغل تکراری و قابل اتوماسیون، ممکن است با خطر از دست دادن شغل یا کاهش امنیت شغلی مواجه شوند. نگرانی مهم دیگر ایجاد شکاف دیجیتالی میان کشورها و در داخل کشورهاست. شکاف دیجیتالی میان مردان و زنان، روستایی و شهری، جوانان و سالمندان که ​می‌تواند نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی را در سطح جهانی و در داخل کشورها افزایش دهد، اگر سیاست‌های حمایتی مناسبی برای مدیریت این گذار در نظر گرفته نشود، ممکن است در آینده شاهد شکاف ها و نابرابری‌های بزرگی باشیم که با اهداف و اصول سازمان بین المللی کار همخوانی ندارد.

رئیس کانون عالی شورای های اسلامی کارگری، یکی از راه های غلبه بر این مشکل را ​آموزش مادام العمر و توانمندسازی نیروی کار عنوان کرد و گفت: یکی دیگر از راهکارهای لازم برای رفع این چالش، به ویژه پیشگیری از ایجاد شکاف دیجیتالی میان کشورها، بهره مندی کشورهای کمتر برخوردار از همکاری ها و کمک های فنی سازمان های بین المللی است.

علی بیگی خاطرنشان کرد: سازمان بین‌المللی کار در این زمینه می‌تواند نقشی کلیدی داشته باشد؛ از طریق تدوین استانداردهای جهانی، حمایت از حقوق کارگران در عصر دیجیتال و تشویق کشورها به اتخاذ سیاست‌هایی که نوآوری را با عدالت اجتماعی همراه کند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کارکشور گفت: به نمایندگی از کارگرانی صحبت می کنم که در یک سال گذشته مورد دو تجاوز نظامی آشکار و مغایر با اصول و حقوق بین‌الملل بوده‌اند؛ کارگرانی که برخلاف تمامی اصول پذیرفته شده بین المللی و شاخص‌های کار شایسته، در محیط کار خود، مورد بمباران دشمن متجاوز قرار گرفته که متأسفانه تعدادی از آنها به شهادت رسیدند و تعداد زیادی نیز شغل خود را از دست دادند، مطابق آمارهای منتشر شده در گزارش تحلیلی سازمان بین المللی کار با عنوان «روند های اشتغال و اجتماعی: خطرات فزاینده بازار کار ناشی از بحران خاورمیانه»، متأسفانه دولت ستمگر آمریکا و رژیم اشغالگر و کودک‌کش اسرائیل با شروع این جنگ نه تنها اشتغال و رفاه چند میلیون کارگر ایرانی و خانواده‌های آنها را از بین برده اند، ​بلکه زندگی میلیون‌ها کارگر را در منطقه آسیا و اقیانوسیه و جهان با مخاطرات اقتصادی و اجتماعی مواجه ساخته اند.

رئیس کانون عالی شورای های اسلامی کارگری ادامه داد: از تمامی اتحادیه‌های کارگری به ‌ویژه از کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری ITUC ​و کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری WFTU که تجاوز آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس اسرائیل را محکوم کرده‌اند سپاسگزارم و ​از همه اعضای سه جانبه سازمان بین‌المللی کار درخواست می نماید ​که سکوت خود را در برابر این ظلم و جنایت که دامنگیر همه مردم جهان شده است بشکنند و آن را محکوم کنند. ​

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