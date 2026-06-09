به گزارش کانال شبکه خبری بازنشستگان، مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی بر اساس برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده در حال انجام است. در این مرحله، اعتبار کالابرگ سرپرستان خانواری که رقم انتهایی کد ملی آن‌ها ۳.۴، ۵ و ۶ است، روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ شارژ خواهد شد.

بر این اساس، مشمولان می‌توانند پس از شارژ اعتبار، از طریق فروشگاه‌های طرف قرارداد نسبت به خرید کالاهای مشمول این طرح اقدام کنند.

انتهای پیام/