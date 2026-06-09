خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعتبار کالابرگ مشمولان با کد ملی‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ فردا واریز می‌شود

اعتبار کالابرگ مشمولان با کد ملی‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ فردا واریز می‌شود
کد خبر : 1796376
لینک کوتاه کپی شد.

مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی طبق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده در حال اجراست و فردا چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ اعتبار کالابرگ سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آن‌ها ۳، ۴، ۵ و ۶ است، به حساب مشمولان واریز و قابل استفاده خواهد شد.

به گزارش کانال شبکه خبری بازنشستگان، مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی بر اساس برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده در حال انجام است. در این مرحله، اعتبار کالابرگ سرپرستان خانواری که رقم انتهایی کد ملی آن‌ها ۳.۴، ۵ و ۶ است، روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ شارژ خواهد شد. 

بر این اساس، مشمولان می‌توانند پس از شارژ اعتبار، از طریق فروشگاه‌های طرف قرارداد نسبت به خرید کالاهای مشمول این طرح اقدام کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی