اعتبار کالابرگ مشمولان با کد ملیهای ۳، ۴، ۵ و ۶ فردا واریز میشود
مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی طبق برنامه زمانبندی اعلامشده در حال اجراست و فردا چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ اعتبار کالابرگ سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است، به حساب مشمولان واریز و قابل استفاده خواهد شد.
به گزارش کانال شبکه خبری بازنشستگان، مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی بر اساس برنامه زمانبندی تعیینشده در حال انجام است. در این مرحله، اعتبار کالابرگ سرپرستان خانواری که رقم انتهایی کد ملی آنها ۳.۴، ۵ و ۶ است، روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ شارژ خواهد شد.
بر این اساس، مشمولان میتوانند پس از شارژ اعتبار، از طریق فروشگاههای طرف قرارداد نسبت به خرید کالاهای مشمول این طرح اقدام کنند.