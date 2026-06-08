معاون امور رفاهی و اقتصادی وزارت کار خبر داد:
شارژ اعتبار برنامه حمایتی کودکان دارای سوءتغذیه از امروز
یعقوب اندایش از اجرای طرح شارژ برنامه حمایتی کودکان دارای سوء تغذیه خبر داد.
به گزارش ایلنا، یعقوب اندایش (معاون امور رفاهی و اقتصادی وزارت کار) ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای «برنامه خدمات حمایت اجتماعی کودکان دارای سوءتغذیه»، اعتبار مرحله سوم طرح مذکور از تاریخ ۱۸خرداد ماه سال جاری به حساب سرپرستان خانوار دارای کودک ۵ تا ۵۹ ماهه مبتلاء به سوءتغذیه، تخصیص خواهد یافت.
بر این اساس به ازای هر کودک در خانوارهای با وسع اقتصادی پایین، مبلغ ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برای خانوارهای با وسع اقتصادی متوسط، مبلغ ۸۰۰ هزار تومان تخصیص مییابد.