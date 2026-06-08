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معاون امور رفاهی و اقتصادی وزارت کار خبر داد:

شارژ اعتبار برنامه حمایتی کودکان دارای سوءتغذیه از امروز

شارژ اعتبار برنامه حمایتی کودکان دارای سوءتغذیه از امروز
کد خبر : 1795839
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یعقوب اندایش از اجرای طرح شارژ برنامه حمایتی کودکان دارای سوء تغذیه خبر داد.

به گزارش ایلنا، یعقوب اندایش (معاون امور رفاهی و اقتصادی وزارت کار) ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای «برنامه خدمات حمایت اجتماعی کودکان دارای سوءتغذیه»، اعتبار مرحله سوم طرح مذکور از تاریخ ۱۸خرداد ماه سال جاری به حساب سرپرستان خانوار دارای کودک ۵ تا ۵۹ ماهه مبتلاء به سوءتغذیه، تخصیص خواهد یافت. 

بر این اساس به ازای هر کودک در خانوارهای با وسع اقتصادی پایین، مبلغ ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برای خانوارهای با وسع اقتصادی متوسط، مبلغ ۸۰۰ هزار تومان تخصیص می‌یابد.

 

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