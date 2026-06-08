محمد علیپور با بیان اینکه این شورا در راستای حمایت از حقوق صنفی و حرفه‌ای نقاشان ساختمانی، با رویکرد صلح‌محور و مبتنی بر قوانین و مقررات جاری کشور، آماده رسیدگی به اختلافات فی‌مابین کارگران، پیمانکاران و کارفرمایان در زمینه اجرای پروژه‌های رنگ‌آمیزی ساختمانی است، به ایلنا گفت: افتتاحیه رسمی دفتر شورای حل اختلاف تخصصی نقاشان ساختمانی طی روزهای آینده برگزار شده و این شورا به‌صورت رسمی فعالیت حقوقی و تخصصی خود را آغاز می‌کند.

رئیس کانون نقاشان ساختمان کشور درادامه تاکید کرد؛ کلیه نقاشان ساختمانی، استادکاران و پیمانکارانی که در فرآیند انجام پروژه‌های کاری خود با کارفرمایان دچار اختلاف، تعارض یا مشکل حقوقی می‌گردند، می‌توانند از طریق کانون نقاشان ساختمانی سراسر کشور نسبت به طرح و پیگیری موضوعات مطروحه در شورای حل اختلاف تخصصی اقدام نمایند.

به گفته وی، این اقدام گامی مؤثر در جهت صیانت از حقوق قانونی کارگران، کاهش اطاله دادرسی و ارتقای امنیت شغلی فعالان حوزه نقاشی ساختمان در کشور محسوب می‌گردد.

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