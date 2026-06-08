یک فعال صنفی خبر داد؛
آغاز بهکار نخستین شورای حل اختلاف برای کارگران نقاش ساختمانی کشور
رئیس کانون نقاشان ساختمان کشور از برگزاری نخستین شورای حل اختلاف تخصصی کارگری نقاشان ساختمانی کشور با هدف رسیدگی تخصصی، منصفانه و تسهیل در حلوفصل اختلافات ناشی از روابط کاری و قراردادی در حوزه رنگآمیزی و نقاشی ساختمان، در دفتر کانون نقاشان ساختمانی خبر داد.
محمد علیپور با بیان اینکه این شورا در راستای حمایت از حقوق صنفی و حرفهای نقاشان ساختمانی، با رویکرد صلحمحور و مبتنی بر قوانین و مقررات جاری کشور، آماده رسیدگی به اختلافات فیمابین کارگران، پیمانکاران و کارفرمایان در زمینه اجرای پروژههای رنگآمیزی ساختمانی است، به ایلنا گفت: افتتاحیه رسمی دفتر شورای حل اختلاف تخصصی نقاشان ساختمانی طی روزهای آینده برگزار شده و این شورا بهصورت رسمی فعالیت حقوقی و تخصصی خود را آغاز میکند.
رئیس کانون نقاشان ساختمان کشور درادامه تاکید کرد؛ کلیه نقاشان ساختمانی، استادکاران و پیمانکارانی که در فرآیند انجام پروژههای کاری خود با کارفرمایان دچار اختلاف، تعارض یا مشکل حقوقی میگردند، میتوانند از طریق کانون نقاشان ساختمانی سراسر کشور نسبت به طرح و پیگیری موضوعات مطروحه در شورای حل اختلاف تخصصی اقدام نمایند.
به گفته وی، این اقدام گامی مؤثر در جهت صیانت از حقوق قانونی کارگران، کاهش اطاله دادرسی و ارتقای امنیت شغلی فعالان حوزه نقاشی ساختمان در کشور محسوب میگردد.