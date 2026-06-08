جزئیات حمله به پتروشیمی کارون/ حمله در زمان تعویض شیفت بود/ کارگران آسیب ندیدند

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه اقدامات متجاوزانه رژیم صهیونیستی، بامداد امروز یکی از مجتمع‌های پتروشیمی منطقه ماهشهر هدف حمله قرار گرفت.

منابع کارگری اعلام کردند این حمله به مجتمع پتروشیمی کارون انجام شده است.

در همین رابطه، «ابراهیم پیرایش» دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام و ماهشهر، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره خسارات ناشی از این حمله اظهار کرد: این حادثه بامداد امروز و همزمان با زمان تعویض شیفت کارگران رخ داد.

وی افزود: خوشبختانه در پی این حمله هیچ‌یک از کارگران حاضر در مجتمع آسیب ندیدند و تلفات انسانی گزارش نشده است.

پیرایش با اشاره به خسارات وارده گفت: اگرچه این حمله خسارت‌هایی به بخشی از تأسیسات وارد کرده است، اما تمامی کارگران در سلامت کامل هستند و هیچ‌گونه آسیب جانی به نیروهای شاغل در این مجتمع وارد نشده است.

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