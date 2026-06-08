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در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

جزئیات حمله به پتروشیمی کارون/ حمله در زمان تعویض شیفت بود/ کارگران آسیب ندیدند

جزئیات حمله به پتروشیمی کارون/ حمله در زمان تعویض شیفت بود/ کارگران آسیب ندیدند
کد خبر : 1795781
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دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام و ماهشهر از حمله بامداد امروز رژیم صهیونیستی به پتروشیمی کارون خبر داد و گفت: این حمله همزمان با تعویض شیفت کارگران رخ داد اما خوشبختانه هیچ‌یک از کارگران آسیب ندیدند و خسارات تنها به بخشی از تأسیسات وارد شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه اقدامات متجاوزانه رژیم صهیونیستی، بامداد امروز یکی از مجتمع‌های پتروشیمی منطقه ماهشهر هدف حمله قرار گرفت. 

منابع کارگری اعلام کردند این حمله به مجتمع پتروشیمی کارون انجام شده است. 

در همین رابطه، «ابراهیم پیرایش» دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام و ماهشهر، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره خسارات ناشی از این حمله اظهار کرد: این حادثه بامداد امروز و همزمان با زمان تعویض شیفت کارگران رخ داد. 

وی افزود: خوشبختانه در پی این حمله هیچ‌یک از کارگران حاضر در مجتمع آسیب ندیدند و تلفات انسانی گزارش نشده است. 

پیرایش با اشاره به خسارات وارده گفت: اگرچه این حمله خسارت‌هایی به بخشی از تأسیسات وارد کرده است، اما تمامی کارگران در سلامت کامل هستند و هیچ‌گونه آسیب جانی به نیروهای شاغل در این مجتمع وارد نشده است.

 

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