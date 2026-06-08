«تولی پرس» همچنان تعطیل است/ کارگران: ۶ ماه حقوق و عیدی طلبکاریم، منبع درآمدی هم نداریم!

یکی از کارگران شاغل در کارخانه تولی پرس، در تشریح مشکلات حقوق و دستمزد خود و همکارانش به ایلنا گفت: در حالی ۶ ماه مزد پرداخت نشده به همراه عیدی و ۱۴ سال سنواتِ پرداخت نشده داریم و پرداختِ حق بیمه کارگران چندین ماه به تاخیر افتاده است که کارفرما از دوم اسفند ماه سال گذشته، فعالیت کارخانه را به بهانه کمبود منابع مالی متوقف کرده و تمام کارگران بیکار شده‌اند و اجازه ورود به محل کار خود را ندارند.

این کارگر شاغل در کارخانه تولی پرس، در ادامه گفت: نه حقوق به موقع می‌گیریم و نه به دلیل مشکلات بیمه‌ای، امکان دریافت مقرری بیمه بیکاری از اداره کار داریم.

به گفته وی، مجموع مطالبات این ۱۰۸ کارگر از کارفرما حدود ۴۰ میلیارد تومان می‌شود که هر کدام از کارگران مبالغی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان طلب دارند و همگی در سه ماه گذشته بلاتکلیف بوده‌اند.

او اضافه می‌کند: کارگران این شرکت بعد از بیکاری به دستفروشی و انجام کارهای ساختمانی مشغول هستند و مدیر اجرایی خط تولید کارخانه نیز اخراج شده و در حال حاضر فقط ۴ کارگر در کارخانه مشغول نگهبانی از اموال کارخانه هستند

یکی دیگر از کارگران اخراجی تولی پرس در ادامه گفت؛ پس از پی‌گیری‌های حقوقی سرانجام توانستیم حکم مصادره اموال کارخانه را برای دریافت طلب‌مان بگیریم اما پیش از ما کارگران، نهادهای دولتی و خصوصی همانند اداره مالیات و بانک‌ها بابت طلب میلیاردی خود تمامی اموال کارخانه را مصادره کردند و اکنون دست ما کارگران به جایی بند نیست.

او افزود؛ هر یک از کارگران به‌صورت میانگین بین ۱۸ تا ۲۵سال سابقه کار دارند، و از زمان بازنشستگی آن‌ها با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور گذشته است اما چون کارفرمای بخش خصوص از بدو ورود به کارخانه (۱۴ سال پیش) هزینه سختی کار کارگران را به تامین اجتماعی پرداخت نکرده امکان بازنشستگی برایشان مهیا نیست.

به گفته وی، مدیران کارخانه پاسخگو نیستند و لاجرم کارگران در انتظار تصمیم مسئولان هستند. این کارگر اضافه کرد: این کارخانه بارها احیا و افتتاح شده اما هیچگاه فعالیت مستمر نداشته و هم اکنون نیز درب‌های سوله‌های تولیدی آن قفل و جوشکاری شده است. به نظر می‌رسد اشخاصی که مسئولیت این کارخانه را پذیرفته‌اند صلاحیت نگهداری از آن را ندارند و باید علی القاعده دوباره واگذاری صورت بگیرد.

او افزود: طی یکی دو ماه گذشته، بارها از مسئولان دولتی در استان قزوین از جمله استانداری و فرمانداری، خواستار رسیدگی به وضعیت خود شده‌ایم اما انگار مسئولان صدایمان را نمی‌شنوند و هیچ واکنشی به خواسته‌هایمان نشان نمی‌دهند.

این کارگر با بیان اینکه در آخرین پی‌گیری‌ها، موضوع واگذاری تولی پرس به یکی از شرکت‌های همکار مطرح شده است اما از صحت این موضوع، اطلاع دقیقی نداریم درخاتمه افزود: ما کارگران از استمرار تعطیلی کارخانه نگرانیم چرا که در صورتی که این روند ادامه پیدا کند، زندگی همه ما کارگران نابود می‌شود و بیکاری ما برای مدتی نامعلوم حتمی است.

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