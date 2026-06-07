ایران هنوز در میانه راه؛
جمهوری آذربایجان هم کنوانسیونهای بنیادین سازمان جهانی کار را پذیرفت!
آذربایجان هفتاد و پنجمین کشوری است که کنوانسیون چارچوبهای ارتقای ایمنی و بهداشت شغلی (کنوانسیون شماره ۱۸۷) را تصویب میکند.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه سازمان جهانی کار (ILO)، با حضور وزیر کار و تامین اجتماعی جمهوری آذربایجان در اجلاس بینالمللی کار در ژنو سوئیس، این کشور در جلسه امضای تسلیم مصوبات حوزه روابط کار خود به دبیرکل ILO، اعلام کرد که با پذیرش کنوانسیون ۱۸۷ این سازمان، کلیه کنوانسیونهای بنیادین ILO را پذیرفته است.
آذربایجان هفتاد و پنجمین کشوری است که کنوانسیون چارچوبهای ارتقایی ایمنی و بهداشت شغلی (کنوانسیون شماره ۱۸۷) را تصویب میکند.
در این نشست، آقای انار علیاف، وزیر کار و تامین اجتماعی آذربایجان، سند تصویب کنوانسیون چارچوب توسعه ایمنی و بهداشت شغلی (کنوانسیون شماره ۱۸۷) را به آقای گیلبرت هونگبو، دبیرکل سازمان جهانی کار، تقدیم کرد.
علیاف در هنگام تقدیم سند مصوبات این کشور، تعهد قوی آذربایجان را برای ترویج فرهنگ ایمنی و بهداشت پیشگیرانه و بهبود مداوم استانداردهای ایمنی و بهداشت مجدداً اعلام کرده و افزود: «این گام مهم نشان دهنده عزم آذربایجان برای محافظت از رفاه کارگران و همسوسازی بیشتر سیاستهای ملی خود با استانداردهای بینالمللی کار است».
همچنین گیلبرت هونگبو نیز هنگام دریافت اسناد مصوبات، اعلام کرد: «با این تصویب مهم، آذربایجان اکنون تمام استانداردهای اساسی را تصویب کرده و بار دیگر تعهد قوی خود را به اصول و حقوق اساسی در محل کار، از جمله حق داشتن یک محیط کاری ایمن و سالم، تأیید کرده است. آذربایجان هفتاد و پنجمین کشوری است که کنوانسیون شماره ۱۸۷ را تصویب میکند. من صمیمانه از تعهد آذربایجان به ایمنی و بهداشت شغلی و تعهد آن به سیستم استانداردهای بینالمللی کار استقبال میکنم.»
گفتنی است، ایران که از قدیمیترین کشورهای عضو شده در سازمان ILO محسوب میشود، هنوز به برخی کنوانسیونهای بنیادین از جمله کنوانسیون ۱۸۷ سازمان جهانی کار نپیوسته و امضا نکرده است.