مصدومیت یک کارگر بر اثر ریزش آوار در کمربندی بانه

به گزارش ایلنا، در این حادثه که روز گذشته در حوالی کمربندی شماره ۲ شهر بانه در استان کردستان رخ داد، تعدادی کارگر مشغول کار در محل گودبرداری شده یک ساختمان بودند که به یکباره بخشی از دیواره تخریب و یکی از کارگران زیر آوار محبوس شد.

از قرار معلوم، مصدوم که از چند ناحیه بدن دچار جراحت شده بود، برای انتقال به بیمارستان به مأموران اورژانس تحویل داده شد.

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