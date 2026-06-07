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مصدومیت یک کارگر بر اثر ریزش آوار در کمربندی بانه

مصدومیت یک کارگر بر اثر ریزش آوار در کمربندی بانه
کد خبر : 1795264
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ریزش یکی از دیواره‌های جانبی زمین گودبرداری شده باعث شد یکی از کارگران در حال کار زیر آوار بماند و مصدوم شود.

به گزارش ایلنا، در این حادثه که روز گذشته در حوالی کمربندی شماره ۲ شهر بانه در استان کردستان رخ داد، تعدادی کارگر مشغول کار در محل گودبرداری شده یک ساختمان بودند که به یکباره بخشی از دیواره تخریب و یکی از کارگران زیر آوار محبوس شد. 

از قرار معلوم، مصدوم که از چند ناحیه بدن دچار جراحت شده بود، برای انتقال به بیمارستان به مأموران اورژانس تحویل داده شد.

 

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