مصدومیت یک کارگر بر اثر ریزش آوار در کمربندی بانه
کد خبر : 1795264
ریزش یکی از دیوارههای جانبی زمین گودبرداری شده باعث شد یکی از کارگران در حال کار زیر آوار بماند و مصدوم شود.
به گزارش ایلنا، در این حادثه که روز گذشته در حوالی کمربندی شماره ۲ شهر بانه در استان کردستان رخ داد، تعدادی کارگر مشغول کار در محل گودبرداری شده یک ساختمان بودند که به یکباره بخشی از دیواره تخریب و یکی از کارگران زیر آوار محبوس شد.
از قرار معلوم، مصدوم که از چند ناحیه بدن دچار جراحت شده بود، برای انتقال به بیمارستان به مأموران اورژانس تحویل داده شد.