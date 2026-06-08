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رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان گلستان در گفت‌وگو با ایلنا:

تامین اجتماعی با کارفرمایان همراهی کند/ تولید با شعار پیش نمی‌رود!

تامین اجتماعی با کارفرمایان همراهی کند/ تولید با شعار پیش نمی‌رود!
کد خبر : 1795207
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رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان گلستان، با بیان اینکه حمایت از کارفرما به معنای حمایت از کارگر و اقتصاد استان است، ابراز امیدواری کرد که با اجرای تصمیمات و تسهیل‌گری دستگاه‌ها، فضای کسب‌وکار گلستان به سمت ثبات و رشد حرکت کند.

محمد قدس مفیدی در گفتگو با ایلنا، با تأکید بر ضرورت حمایت جدی از کارفرمایان در شرایط اقتصادی کنونی، خواستار همراهی عملی سازمان تأمین اجتماعی و اجرای وعده‌های داده‌شده شد. 

قدس مفیدی با اشاره به فشارهای سنگین اقتصادی بر واحدهای تولیدی و خدماتی گفت: کارفرمایان امروز در خط مقدم حفظ تولید و اشتغال قرار دارند و انتظار دارند دستگاه‌های مرتبط، به‌ویژه تأمین اجتماعی، در این مسیر همراه و پشتیبان باشند. 

او افزود: طی نزدیک به دو سال گذشته، کانون کارفرمایان استان جلسات متعدد و مستمری با مسئولان برگزار کرده است تا راهکارهایی برای بهبود شرایط کارفرمایان ارائه شود. 

وی افزود: بخش مهمی از این جلسات به موضوعاتی مانند تقسیط بدهی‌ها، کاهش جرایم، ارائه تسهیلات کم‌بهره و با دوره بازپرداخت طولانی و همچنین تسهیل فرایندهای اداری اختصاص داشته است. 

رئیس کانون کارفرمایان استان گلستان تأکید کرد: تولید و اشتغال با شعار پیش نمی‌رود. اگر می‌خواهیم چرخ اقتصاد بچرخد، باید حمایت واقعی و ملموس از کارفرمایان صورت گیرد. امروز بسیاری از واحدها تنها با امید به آینده و وعده‌های مسئولان فعالیت خود را ادامه می‌دهند. 

قدس مفیدی با بیان اینکه کارفرمایان نقش اصلی در ایجاد فرصت‌های شغلی دارند، گفت: درخواست ما از سازمان تأمین اجتماعی این است که به تعهدات خود عمل کند و با ارائه تسهیلات مناسب، امکان ادامه فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی را فراهم سازد. حمایت از کارفرما یعنی حمایت از کارگر، تولید و اقتصاد استان. 

وی افزود: با اجرای تصمیمات و وعده‌های مطرح‌شده، فضای کسب‌وکار در استان گلستان بهبود یابد و کارفرمایان بتوانند با قدرت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

 

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